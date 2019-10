Politiet mangler vidner - har du set Mark?

Fyns Politi leder fortsat efter 19-årige Mark Corneliussen fra Nyborg, der ikke er set siden fredag aften, hvor han forlod The Old Irish Pub i Vintapperstræde centralt i Odense.

Politiet var allerede tidligt mandag opmærksomme på, at Mark Corneliussen ikke var set siden fredag, men fordi de ikke mistænkte, at der var sket noget kriminelt eller at han var til fare for sig selv eller andre, blev han ikke efterlyst, oplyste vagtchefen mandag formiddag.

Læs også 19-årig fynbo efterlyst: Vidner har set ham ved populær café

Det valgte Fyns Politi alligevel at gøre mandag aften.

Efterfølgende har vidner fortalt til politiet, at de havde set Mark Corneliussen gå forbi Froggy's Café på Vestergade, og politiet formoder derfor, at den 19-årige unge mand er fortsat ad Vestergade i retning mod Føtex.

Tidligt tirsdag morgen søger politiet fortsat efter Mark Corneliussen.

- Vi har endnu ikke noget gennembrud. Vi har fået nogle henvendelser, men indtil videre har det ikke ført til noget, siger vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland.

Søger flere tip

Vagtchefen fortæller, at de arbejder videre med eftersøgningen af den 19-årige nyborgenser i løbet af tirsdagen, og at de fortsat meget gerne vil høre fra vidner, der kan have oplysninger i sagen.

- Vi arbejder med de henvendelser og oplysninger, vi har fået. Men vi håber, at nogen kan komme med flere oplysninger, så vi har en retning at gå i, siger vagtchefen og opfordrer borgerne til at kontakte Fyns Politi.

Vidner har set Mark Corneliussen ved Froggy's Café tæt ved Old Irish Pub centralt i Odense. Foto: Ole Holbech

- Folk skal ikke holde sig tilbage, hvis de har oplysninger i sagen. Så skal de bare ringe 114, siger Steen Nyland.

Da Mark Corneliussen forlod The Old Irish Pub omkring klokken 22.50 fredag aften, var han iklædt mørke cowboybukser, sort Rock Bull-bluse og hvide sko. Han er 180 centimeter høj og har mørkblond hår.

Inden den 19-årige forsvandt fredag, skal han tidligere på aftenen have mistet sin telefon. Og netop fordi Mark Corneliussen ikke var i besiddelse af sin telefon, har det heller ikke været muligt for politiet at søge sig frem til ham gennem signalet fra hans telefon, har Fyns Politi forklaret til TV 2.

Frivillig laver eftersøgning

Organisationen Missing People har siden søndag efterlyse Mark gennem sin Facebook-side, og mandag eftermiddag og aften har Missing People sammen med adskillige frivillige gennemført en eftersøgning i Odense.

Politiet var ifølge TV 2 orienteret om eftersøgningen, men deltog ikke i den.

Har du set Mark eller har du oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på telefon 114.