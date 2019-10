Fynsk betjent: - Vi har brug for kollegaer, der kender pappenhejmerne

Operativt center

“Der er 12 mand tilbage i afdelingen og derfor ikke meget tid til at lave fremadrettet arbejde, da de skal være klar til at arbejde med konflikter i bandemiljøet.”



“...stor frustration over, at man nu skal køre patrulje i Vollsmose hen over sommerferien, pga. dårlig planlægning, og at man bliver sat til opgaver, som kræver beredskabskompetencer”



“Man skal værne om den faglighed, som kollegaerne har opnået, og ikke sætte dem til alle mulige andre opgaver, som de ikke har kompetencer til at bestride.”

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix