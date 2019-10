Sønderborg: - Vi har brug for Fyn i kampen for Als-Fyn Bro

Sønderborg Kommune appellerer i dag til Fyn om stærkere opbakning i kampen for en fast forbindelse over sydlige Lillebælt.

Opfordringen kommer efter, at trafikminister Benny Engelbrecht (S) i går sagde, at Als-Fyn forbindelsen vil blive et tema i de kommende forhandlinger om en ny trafikaftale.

Ministerens udmelding understreger, at Als-Fyn Broen ifølge Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), nu er rykket helt op på den landspolitiske dagsorden. Han opfordrer på den baggrund til, at Fyn går samlet ind i kampen og bakker projektet fuldtonet op.

- Jeg tror, at det er sådan, at der på Fyn stadigvæk er skepsis overfor Als-Fyn projektet, og det skal der arbejdes videre med, siger Erik Lauritzen og fortsætter:

- Det er klart, at Odense og Fyn har nogle prioriteter med den store tværgående motorvej, og det forstår jeg godt. Det skal løses, og det skal ske hurtigt. Men derefter skal vi nå til, at Als-Fyn-projektet nok er noget, vi skal arbejde videre med sammen, så det kan realiseres. Det vil for alvor binde den syddanske region sammen.

Foreningsformand i opråb til Odense

Samme toner lyder fra næstformanden i foreningen Als-Fyn Broen, Erling Lundsgaard, som er bosiddende på Als. Han retter sin opfordring direkte til Odense Kommune, som han gerne så gå foran i kampen som hovedstad i Region Syddanmark.

- Jeg synes jo netop, at Odense burde være storby for os allesammen. Det betyder rigtig meget for arbejdspladser og udvikling, og det synes jeg, at Odense skal udnytte, siger han.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) mener dog ikke, at der mangler opbakning fra hans side.

- Jeg synes, det er fornuftigt at få lavet en ordentlig forundersøgelse af Als-Fyn-broen, så perspektiverne kan blive konkretiseret og klarlagt. Selvom en udvidelse af E20 syd om Odense, det tredje jernbanespor over Vestfyn og en udbygning af bæredygtig transport med letbanen i Odense er mere presserende, så er det fint at få projektet modnet til senere stillingtagen, siger Peter Rahbæk Juel.

Næstformanden i foreningen Als-Fyn Broen, Erling Lundsgaard, synes, at Odense skal komme ind i kampen for at gøre broforbindelsen til virkelighed. Foto: TV SYD