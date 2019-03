Kørekort-snyd: Vi har efterspurgt nye regler i ti år

Modsat mange unge mennesker, der får deres kørekort betalt af bedsteforældre eller forældre, skulle Kasper selv spare op til sit. Af den grund valgte han en køreskole, hvor han kunne få kortet hurtigt og billigt.

- Det er jo fristende, når man er på S.U. at tage det et sted, der er lidt billigere. Jeg havde brugt et helt år på at spare op til det, så derfor ville jeg også gerne have kortet så hurtigt som muligt, siger Kasper.

Men manglende teorilektioner og alt for få timer på vejene, inden Kasper blev sendt til sine prøver, ændrede hans holdning undervejs i forløbet.

- Dagen inden teoriprøven følte jeg mig bagklog, fordi jeg tænkte; "jeg har jo slet ikke fået den undervisning, jeg har brug for for at kunne bestå den her prøve."

Branchen mangler en smileyordning

Og Kasper er ikke den eneste, der har svært ved at finde den rigtige køreskole. I Bemærk-dokumentaren ‘De svindlende kørelærere’ fortæller branchen, at der i mange år har været behov for en guide til forbrugerne:

- Vi har anbefalet, at der blev indført en eller anden form for tilsyns- eller kvalitetsordning på området. Det kunne for eksempel være smiley-ordningen, som man kender fra andre sammenhænge, lyder det fra René Arnt, Landsformand for Dansk Kørelærer-Union.

Men det er ikke kun gennemsigtigheden, den er gal med, mener Dansk Kørelærer-Union. For reglerne er nemlig på mange måder svære at arbejde under, og det går ud over både kørelærere og elever.

Vi har for mere end ti år siden anbefalet justitsministeriet, at de skulle evaluere de nuværende regler. René Arnt, Landsformand i Dansk Kørelærer-Union

Se Bemærk-dokumentaren 'De svindlende kørelærere'.

Kørekort-reglerne Det er Færdselsstyrelsen, som kan ændre i reglerne på kørekort-området. Færdselsstyrelsen er afhængig af politiske ændringer og ønsker fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. I 1999 blev der efter anbefalinger fra branchen lavet en opstramning af reglerne på kørekort-området, så man kunne undgå snyd.

De seneste år har branchen efterspurgt en evaluering af disse regler, fordi de ifølge branchen er strammet så meget, at de er svære at arbejde under.

Det er blevet besluttet, at der skal ske ændringer inden for kørekort-området, men Færdselsstyrelsen kan ikke komme nærmere ind på, hvad ændringerne kommer til at indeholde, og hvornår de bliver implementeret.

Falske underskrifter

Når man tager kørekorter et af lovkravene, at kørelærer og elev skriver under i en lektionsplan efter hver lektion. Men man kan undgå de restriktive regler ved at skrive en anden dato på end den dag, lektionen reelt har fundet sted.

Valentin tog sit kørekort hos en anden køreskole på Fyn, og her oplevede han også, at der blev fusket med underskrifterne.

Et rodet og ustruktureret forløb var ifølge Valentin også grunden til, at han endte med at skrive under på lektioner, han slet ikke havde haft.

Og det kan være svært at sige fra over for sin kørelærer, hvis man har mistanke om, at der foregår snyd, mener Valentin:

- Jeg havde tiltro til, at min kørelærer som den professionelle havde styr på, at jeg havde haft de timer, jeg skulle. Jeg tænkte, at det måtte være hans ansvar, hvis der blev nogle problemer, for jeg havde jo gjort, som han havde bedt mig om.

Elever kan få fingrene i klemme

Men som elev har man altså også selv et ansvar for, at loven på kørekort-området bliver overholdt, siger vicepolitiinspektør Sten Sørensen fra Fyns Politi.

- Når man er 18 år, er man myndig i Danmark, og derfor kan en usand underskrift have konsekvenser.

Læs også Politi til elever: Tænk dig om, før du skriver under

Elverne kan selv få fingrene i klemme, hvis de skriver under på noget, som ikke er sandt Sten Sørensen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi

Man får, hvad man betaler for

Køreskole-branchen er underlagt hård konkurrence, og derfor anbefaler Fyns Politi også, at man bruger sin sunde fornuft, når man vælger sin kommende køreskole.

- En køreskole, der er billigere, kan sagtens være god, men som med mange andre ting, er billigt ikke altid bedst. Og den, der ligger lige henne om hjørnet, er heller ikke altid nødvendigvis den bedste, siger Sten Sørensen, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.

Læs også Fyns Politi om svindel med kørekort: - Vi har stor efterforskning i gang

Hvordan håndterer man kørekortsnyd? Hvis du har oplevet snyd med at tage kørekort, er der flere måder at løse problemet på: Fortæl din kørelærer, at du har krav på at få de timer, som loven siger. Du kan se, hvad du har krav på her.

Klag til ankenævnet for kørelærere, hvis du ikke har fået de timer, du har ret til. Nævnet vil vurdere, om din klage er værd at gå videre med.

Anmeld sagen til politiet, som kan tage sig af den. Vær opmærksom på, at du selv kan have overtrådt nogle regler, hvis du har skrevet under på timer, du ikke har fået.

Valentin og Kasper er opdigtede navne, men redaktionen kender deres rigtige identitet. De er anonyme af hensyn til dem selv og kørelærerne.