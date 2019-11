1,6 milliarder kroner ny letbane skal skabe nyt liv i Vollsmose: - Vi har et stort gab

En nem, hurtig og direkte rute fra det nordøstlige Odense via Vollsmose til centrum af Odense og videre til Odense Zoo.

Nogenlunde sådan lyder beskrivelsen af den mulige anden etape på Odense Letbane.

I netop Vollsmose møder den potentielle letbane rosende ord.

- Vi har ligesom et stort gab til resten af byen, fordi der er relativt langt. Vi har brug for at hele bydelen bliver løftet, mener Thomas Skov Jensen, der er næstformand i beboerforening Lærkeparken og tilføjer:

- En letbane er ikke bare en busrute, som kan lukkes eller flyttes. Det er en fast infrastruktur som bliver liggende i mange år.

I den anden ende af den mulige linje møder skinner, perroner og tog også varme ord.

- Vi har egentlig meget offentlig transport nu, men en letbane vil gøre det endnu nemmere at komme hertil, lyder det fra Nina Collatz Christensen, der er vicedirektør i Odense Zoo.

Ifølge vicedirektøren kommer mange af de odenseanske gæster i dag med cykel.

- Mange af dem, der bor længere væk kommer i bil – måske fordi den offentlige transport er svær at få til at passe, fortæller hun.

Lektor: Ro på, Odense

I forbindelse med budgetforliget 2020 for Odense Kommune besluttede Odense Byråd, at man skal lave en såkaldt VVM-undersøgelse for etape 2 af letbanen, der efter planen skal gå fra Odense Zoo eller midtbyen; begge varianter med endestation i Seden.

Men ifølge Niels Agerholm, der er sektionsleder og lektor ved Veje, Trafik og Transport på Aalborg Universitet, så findes der flere alternativer til en letbane.

- Jeg håber, at Odense tænker sig godt om og overvejer om ikke, det skal være en Bus Rapid Transit (BRT).

Jeg kan ikke se, at der nogen fordel ved at skifte om og lave det til busser Anders W. Berthelsen, S, medlem af Odense Byråd

BRT er et bussystem, hvor busserne blandt andet kører i egne baner og er prioriterede i lyskryds. I blandt andet Aalborg har man valgt et BRT-system.

- Det kan man få til cirka en tredjedel af prisen på en letbane, siger Niels Agerholm.

I 2014 priser vil en letbane mellem Odense Zoo og Seden koste 1,65 milliarder kroner. Etape 1 koster 2,982 milliarder kroner i 2014-priser.

Hos Socialdemokraternes Anders W. Berthelsen preller kritikken fra lektoren af. Han fremhæver blandt andet, at der i konstruktionen af etape 1 er gjort plads til en udvidelse ved blandt andet Ejbygade.

- Jeg kan ikke se, at der nogen fordel ved at skifte om og lave det til busser, forklarer han.

Hvorfor vælger man ikke BRT-modellen, når den ifølge Niels Agerholm er meget billigere?

- Så skulle folk skifte til en bus. Det mister man passagerer på, forklarer han og tilføjer:

- Der er en effekt af, at man sidder i et komfortabelt tog i stedet for en bus. Det er pengene værd.

Skal være med til at omdanne bydel

Anders W. Berthelsen håber ligesom beboerforeningen i Vollsmose på, at en letbane kan resultere i flere investeringer i det nordøstlige Odense:

- Der er flere investorer, der har sagt, at de kun vil omdanne Vollsmose, hvis der kommer en letbane.

Den opfattelse går igen hos Thomas Skov Jensen, der har været i kontakt med flere investorer.

- De siger til mig, at det er alfa og omega, at den letbane kommer.

Han bliver bakket op af Claus Bech-Danielsen, professor ved Statens Byggeforskningsinstitut.

- Investorer holder meget øje med, om der er god offentlig trafik og bliver brugt penge i området, når de skal investere, forklarer han og tilføjer:

- Hvis man gerne vil have resten af byen til at komme ind i området, så kræver det noget infrastruktur.

Ifølge professoren sender en letbane andre signaler end en ny busforbindelse.

- Man sender et signal til investorerer om, at der fremover vil være en god kollektiv forbindelse, siger han.

Venstre er som det eneste parti i byrådet imod, at man går videre med en etape 2 af letbanen i Odense.

- Letbanens etape 2 er rigtig, rigtig dyr, siger Christoffer Lilleholt, der er politisk ordfører for Venstre i Odense.

- Vi kan se, at vores skoler, vores daginstitutioner og vores plejehjem har det rigtig skidt. Der er dårligt indeklima, og letbanens etape 2 tager penge fra dem, siger han til TV 2/Fyn.

Argumentet om, at en letbane er afgørende for fremtidige investeringer i Vollsmose preller af på den politiske ordfører.

- Vi vil altid understøtte private investeringer og understøtte, at der kommer private investeringer til Odense. Og vi kan jo se, at der bliver bygget helt vildt i Odense lige nu. Alle steder bliver der stort set bygget, og alle de grimme steder, vi har haft i Odense, bliver der bygget nye flotte bygninger op. Og jeg er sikker på, at der nok kommer investorer til Vollsmose, uanset om der kommer en letbane eller ej, siger han.

