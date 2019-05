Fyns Politi efter kørekort-dokumentar: - Vi har fået flere anmeldelser

Dokumentar-serien 'De svindlende kørelærere' har den seneste tid kunne afsløre, at flere køreskoler på Fyn ikke overholder reglerne på kørekortområdet.

Nu kan Fyns Politi fortælle, at dækningen har ført til flere anmeldelser om snyd i branchen.

- Jeg kan ikke uddybe de konkrete sager, men jeg kan fortælle, at vi har fået nogle nye oplysninger, som vi arbejder seriøst videre med, lyder det fra Sten Sørensen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi.

Alvorlige sager til juridisk vurdering

I første del af 'De svindlende kørelærere' kom det frem, at Fyns Politi har arbejdet med fem store sager, som for nylig er blevet sendt til juridisk vurdering.

Nu har Fyns Politi iværksat en helt ny undersøgelse som resultat af de friske oplysninger, Fyns Politi har modtaget.

Sten Sørensen, vicepolitiinspektør hos Fyns Politi, opfordrer andre til også at anmelde det, hvis de har oplevet snyd i forbindelse med at tage kørekort.

00:17 Fyns Politi får nys om størstedelen af deres sager gennem tidligere elever eller andre køreskoler. Video: Jonas Bertelsen Luk video

- Vi er super afhængige af vidneforklaringer fra tidligere elever.

En enkelt anmeldelse kan sagtens danne baggrund for en større undersøgelse, men specielt hvis der er flere tilfælde, som fortæller det samme, har vi en god chance for at kunne påbegynde en sag, siger Sten Sørensen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi.

