Sommerhus i Tullebølle emmer af politisk historie: - Vi har ført valgkamp her siden 1968

Normalt er den fynske folketingskandidat Rasmus Helveg Petersen fra Radikale bosiddende i København, men under valgkampen bor han dog i et lille gult sommerhus på Langeland.

Sommerhuset emmer desuden af politisk historie. Siden 1968 har familien Helveg Petersen nemlig ført valgkamp fra Langelands bakker og marker.

Rasmus Helveg Petersen sad i Folketinget fra 2011 til 2015. Han er tredje generation i familien, der har været minister i Danmark. Både far og farfar Helveg Petersen var nemlig også ministre.

Læs også Nyt håb på Langeland: Nyt udspil skal sikre hurtigere ambulancer

Rasmus Helveg Petersen inviterer TV 2/Fyn indenfor, og undervejs fortæller folketingskandidaten stolt hvilken politisk historie sommerhuset har.

- Sommerhuset har en stor betydning for familiens historie. Både fordi vi selvfølgelig har brugt det privat i mange år, men det har virkelig også en betydning for vores politiske liv, siger Rasmus Helveg Petersen til TV 2/Fyn.

Lokationen er alpha omega

For Rasmus Helveg Petersen er det slet ikke en mulighed at føre valgkamp fra hans hjemmeadresse i København.

- Det er meget svært at være stresset, når man er på Langeland. Jeg kommer helt ned i tempo, men selvfølgelig skal jeg være her under valget. Jeg er opstillet på Langeland, og jeg skal jo ud og tale med folk. Uanset hvor jeg er, så kan jeg tale med folk, og det kan jeg jo ikke gøre, hvis jeg sidder i en dum lejlighed i København, siger Rasmus Helveg Petersen.

Rasmus Helveg Petersen er langt fra den første, der fører valgkamp fra sommerhuset. Sommerhuset blev i 1968 købt af Kristen Helveg Petersen, som også den gang førte valgkamp på Langeland. Rasmus Helveg Petersens farfar stillede ligeledes op for De Radikale.

- Hele familien er fra Langeland, så det er ret naturligt for os, at føre valgkamp her. Min farfar førte også valgkamp her fra, dengang han stillede op. Det er noget helt særligt at kunne komme tilbage til huset her efter en travl dag. Man bliver gearet helt ned, og sådan har det nok også været for min far og min farfar, siger Rasmus Helveg Petersen til TV 2/Fyn.

Læs også Mor frygter tomme ord: Radikale vil indføre minimumsnormeringer - men gjorde det ikke selv

Også Rasmus Helveg Petersens far førte valgkamp fra sommerhuset. Den tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen gik i faderens fodspor, og stillede også op for Radikale på Langeland.

Se hele indslaget om det gule og De Radikales sommerhus her: Foto: Ole Holbech