Alternativ spids på Fyn: Vi har gøglet for meget i medierne

9.505 gange satte fynboerne kryds ved Alternativet eller ét af partiets fynske kandidater.

Dermed har partiet ikke fået noget fynske mandat, men ifølge partiets fynske spidskandidat skyldes det blandt andet den måde, som partiet har væres præsenteret i medierne.

- Der har været for meget gøgl over den del af partiet, som er blevet eksponeret i medierne, fortæller hun.

- Vi er så meget mere end tylt og fester. Vi har faktisk et dybt seriøst samfundsprojekt, siger hun.

Seriøse på Fyn

På Fyn fik Alternativet tre procent af stemmerne, hvilket er en tilbagegang på 1,5 procentpoint sammenlignet med valget i 2015.

Dermed går partiet på Fyn mindre tilbage end i resten af landet. På landsplan er partiet gået 1,8 procentpoint tilbage.

Ifølge Stine Bardeleben Helles kan de resultater forklares med den kampagne, hun har ført med sine fynske partikollegaer.

- Vi har ført en meget seriøs kampagne på Fyn. Jeg har oplevet, at rigtig mange fynboer faktisk har været glade for at opleve en helt anden, seriøs side af Alternativet, forklarer hun.

Selvom Alternativet missede et fynsk mandidat vil Stine Bardeleben Helles ikke afvise, at hun stiller op for partiet på Fyn igen.

- Nu skal vi lige sove på det. Så skal vi se, hvordan tingene udvikler sig for partiet i de kommende år. Derefter tager vi snakke om, hvem der skal repræsenterer os på Fyn, siger hun og tilføjer:

- Fremover vil jeg også gernene være en del af det politiske liv på Fyn.