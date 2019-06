Fynsk rådmand i opråb om inklusion: - Folkeskolerne mangler ressourcer

TV 2/Fyn kunne søndag fortælle om tre folkeskolelærere fra Odense, der oplever store problemer med inklusionen i folkeskolen.

Det har fået rådmanden for børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune, Susanne Crawley (RV), til at råbe politikerne på Christiansborg op. Hun mener ikke, der er blevet frigivet nok ressourcer til folkeskolerne.

- Jeg kommer til at bede dem, som har sat inklusionsdagsorden om at være med til at løfte den her opgave. Politikerne på Christiansborg skal bevise, at de ønsker den her dagsorden og vil prioritere den økonomisk, siger hun til TV 2/Fyn.

Mangel på ressourcer

Flere folkeskolelærere i Odense fortæller om en inklusion, der mere eller mindre er brudt sammen. En lærer fortæller blandt andet:

- Jeg kan simpelthen ikke give dem det, de har behov for. Jeg har en klasse med 25 elever, hvor syv har særlige behov. Og det er jo forskellige behov. Det er vanskeligt at rumme alle de børn med alle deres forskellige behov. Og det gør, at jeg ikke lykkedes med at give dem den undervisning, som de både har krav på og behov for.

En undersøgelse lavet af Odense Lærerforening viser, at 82 procent af folkeskolelærerne i byen har elever, der ikke får den særlige støtte, de har brug for.

Og 66 procent af lærerne svarer, at de ikke har mulighed for at få kvalificeret hjælp til opgaven med at inkludere børnene i almindelige klasser.

HVAD ER INKLUSION? Målet med inklusion er at fastholde eleverne i børnefællesskabet, så børn med særlige behov ikke udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises i den almindelige klasse med den nødvendige støtte og hjælpemidler. Målsætningen om inklusion indebærer, at eleverne er en del af det faglige og sociale fællesskab, at der sker en faglig progression og at elevernes trivsel bevares. Kilde: Undervisningsministeriet Se mere

Dyr dagsorden

I et Facebook-opslag skrev den fynske rådmand, at søndagens historie ikke er et bevis på at inklusionen er gået for vidt. Hun mener, der ikke er gjort nok for, at opgaven lykkes.

- Vi er aldrig kommet i mål med at gøre det, der skulle til, og vi har aldrig brugt de nødvendige ressourcer, der skulle til for at lykkes med inklusionsopgaven, forklarer Susanne Crawley.

Som rådmand gennem næsten seks år bærer du så ikke selv en del af ansvaret for, at det ikke går godt med inklusionen i folkeskolerne?

- Det er ikke viljen, der mangler fra min side, fra lærerne, fra pædagogerne eller skolelederne. Rigtig mange forældre ønsker det i virkeligheden også. Det, der er en kendsgerning, er, at det er en dyr dagsorden, og de penge, der skulle til at for at løfte den dagsorden, er aldrig fulgt med.

- Det er noget sludder

Den fynske folketingskandidat og byrådsmedlem i Odense Mark Grossmann (V) er dybt uenig i Susanne Crawleys opråb til politikerne på Christiansborg.

- Det er noget værre sludder. Ansvaret ligger her i kommunerne, og det er her vi skal løse opgaverne. Det er netop derfor, vi har politikere, der kommunalt kan gå ind og mærke i maskinrummet. Det er vores opgave og vores ansvar - ikke Christiansborgs, siger han til TV 2/Fyn.

Mark Grossmann mener i stedet, at man skal kigge på specialtilbud til børn, der har svært ved at blive inkluderet i folkeskolen. Her er børnene ifølge Venstre-kandidaten omgivet af voksne med kompetencer til at tage sig af dem.