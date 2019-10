Radio Loud lader sig ikke ryste af udbudskritik: - Vi har raketfart på

Der har været masser af politisk snak og postyr i forlængelse af afgørelsen, som i sidste uge gav den nye dabkanal til Radio Loud, der blandt andet står på skuldrene af Radio Diablo i Svendborg.

Både Radikale og Liberal Alliance ønsker begge, at udbuddet skal gå om, og mandag morgen har kulturminister Rasmus Prehn (S) erklæret, at han vil have Radio- og tv-nævnet til at svare på den seneste tids spørgsmål og kritik om begrundelsen for valget af Loud fremfor blandt andre Radio24syv.

Det får dog ikke Radio Loud til at ryste på hånden.

Vi er vant til at være ved kysten, og der blæser det. Så tager vi en hue på og venter til det går over. Og det gør det som regel Martin Larsen, bestyrelsesformand for Radio Loud

- Det påvirker ikke umiddelbart det arbejde, som vi er i gang med. Vi har modtaget en tilladelse fra Radio- og tv-nævnet, og det er den, vi forholder os til. Der er mange punkter, vi skal leve op til, og den radiostation er vi ved at bygge. Det projekt har vi raketfart i, for der er masser af ting, vi skal nå, så vi kan gå i luften 1. april 2020, siger Martin Larsen, der er bestyrelsesformand for Radio Loud og til hverdag også er direktør i Radio Diablo i Svendborg.

Radiodirektøren kalder tiden siden afgørelsen tirsdag i sidste uge for både interessant og meget følelsesbetonet.

- Der er rigtig stærke følelser omkring særligt Radio24syv, og der er også mange, der følelser i spil omkring det projekt, vi har præsenteret. Vi er rigtig stolte over det projekt, og vi glæder os til, at fokus forhåbentlig snart kommer til at rette sig mod det, siger Martin Larsen.

Spørgsmål til processen

Efter afgørelsen har det blandt andet været kritiseret, at Radio Loud lægger op til at dække 82 procent af landet, mens Radio24syv lagde op til at dække cirka 97 procent. Radio24syv og de andre bydere har allerede fået mulighed for at stille skriftlige spørgsmål om udbuddet til Radio- og tv-nævnet. Spørgsmålene skal være stillet inden tirsdag klokken 12.

- Det kommer vi selvfølgelig også til at gøre, fastslår Martin Larsen.

Han konstaterer samtidig, at Radio Loud trods den megen polemik i medierne ikke umiddelbart har svært ved at tiltrække radiointeresserede og potentielle nye medarbejdere.

- Der er rigtig mange positive henvendelser, og vi har en ordentlig bunke jobansøgninger liggende. Så der er absolut interesse for at være med. Det er vi rigtig glade for og taknemmelige over, siger Martin Larsen, der ikke lader sig slå ud af postyret.

- Vi er vant til at være ved kysten, og der blæser det. Nogle gange føles det også, som om det stormer lidt, og det er vi jo vant til. Så tager vi en hue på og venter til det går over. Og det gør det som regel, siger den erfarne radiomand, der i 16 år har arbejdet på Radio Diablo i Svendborg.