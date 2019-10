Her bestemmer den bedste idé: - Vi har respekt for hinanden

Hos møbelvirksomheden Cane-Line, der har hjemme i Rynkeby, er det medarbejderen med den bedste idé, der får lov til at bestemme.

Ifølge virksomhedens ejer, er det en af de væsentlige grunde til, at man har succes med at fastholde og tiltrække medarbejdere.

- De bedste løsninger opstår, når der er mange, der har lov til at komme med indvendinger og bud. De bedste idéer kommer som regel nede fra i organisationen, så det prøver vi bare at dyrke, siger ejer Brian Djernes.

Brian Djernes er finalist til erhvervsprisen Årets Ejerleder. Derudover er virksomheden nomineret til vækstprisen Entrepreneur of the Year, og det betragter Brian Djernes som et stort skulderklap:

- Det er jo spændende og flot og et skulderklap at blive nomineret, så det er vi selvfølgelig rigtig glade for.

Hårdt arbejde

Når Brian Djernes skal svare på, hvad der gør, at virksomheden har vind i sejlene, er svaret enkelt:

- Vi møder ind tidligt og arbejder til sent og passer vores arbejde. Så er vi heldige, at der er nogen, der kigger på det og anerkender det. Men grundlæggende har vi bare næsen i sporet.

Han forklarer, at man favner de medarbejdere, der har det svært eller har sygdom i familien.

- Vi gør ikke så meget anderledes, end vi altid har gjort. Vi har en helt naturlig, god kultur, som vi har opbygget over rigtig mange år med god respekt for hinanden.

Erhvervsprisen Årets Ejerleder uddeles tirsdag.

