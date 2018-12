Odense-fløj om tabt pokalfinale: Vi har skuffet mange

Håndboldsatsningen Odense Håndbold har stadig sin første titel til gode. Søndag havde klubben ellers chancen, men tabte pokalfinalen 26-28 til Nykøbing Falster.

Den var svær at sluge for holdet, fortæller landsholdsfløjen Trine Østergaard.

- Odense er en ambitiøs klub, som vil vinde titler, og det vil vi alle gerne være en del af. Men i dag skuffede vi en masse personer ud over os selv, så det bliver ekstra hårdt at komme op på hesten igen, siger Trine Østergaard.

I ligaen har Odense maksimumpoint efter 14 runder og stillede derfor også op som de flestes favorit i finalen, men forventningerne blev ikke indfriet. Nykøbing førte i det meste af kampen og var køligst, da det skulle afgøres.

- Vi følte, at vi havde holdet til at slå Nykøbing, der var uden sin topscorer (Johanna Westberg, red.). På papiret er det et hold, vi burde slå, men de spillede bedre end os og vandt fortjent.

- Vi spillede egentlig fint angrebsspil, men vi fik aldrig lukket ned for dem, og de scorede for meget, siger Trine Østergaard.

Hun mærkede den hårde semifinale, hvor Odense lørdag slog Team Esbjerg i et drama, men hun pointerede, at holdet havde ressourcer til at skifte så meget ud, at det ikke var afgørende.

Træner Jan Pytlick savnede også overskud hos sit mandskab i kampen mod Nykøbing, der lørdag badede sig igennem semifinalen mod Randers.

- Det var en hård kamp lørdag. Det siger sig selv. Jeg forsøgte at give pauser, men det var svært.

- Vi kom til at hænge efter i næsten hele kampen, fordi vi manglede skarphed og lukkede for mange mål ind. Generelt var Nykøbing både bedre og klogere i spillet, vurderer Pytlick.

Han så i foråret sit hold tabe DM-finalen til København, men han oplever ikke, at holdet har et mentalt problem i finaler.

- Det kan være svært at vinde den første titel. I DM-finalen var det små marginaler. Mod Nykøbing var vi lidt væk. Men titlen skal nok komme, forsikrer den rutinerede træner.