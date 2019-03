Fyns Politi om svindel med kørekort: - Vi har stor efterforskning i gang

Jeg tror, der er en håndfuld brodne kar. Og med de sager, vi har gang i nu, får vi fat i en del af dem. Sten Sørensen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi

Kørelektioner, der aldrig bliver afholdt.

Mangelfuld undervisning.

Snyd med underskrifter.

Denne uge kan Bemærk fortælle om flere sager, hvor fynske kørelærere har set bort fra reglerne.

Også hos Fyns Politi har man i længere tid haft fokus på sagen, og nu venter en større efterforskning på, at næste skridt kan tages. Det fortæller Sten Sørensen, der er vicepolitiinspektør hos Fyns Politi.

- Efterforskningen omhandler en håndfuld kørelærere på Fyn. Det er store, komplekse sager, og det tager lang tid at vurdere, hvad der skal til, udtaler han til Bemærk.

- Det er sager om organiseret snyd, og det er rigtig alvorligt.

Sten Sørensen fortæller, at Fyns Politi har sendt sagen til 'juridisk vurdering'. Det betyder, at jurister er i gang med at vurdere, om sagen kan blive behandlet ved domstolene.

Politiet vil ikke fortælle antallet af mistænkte eller komme nærmere ind på omfanget af efterforskningen, så længe sagen stadig undersøges.

Snyd med kørekort er svært at opdage

Ifølge Sten Sørensen er Fyns Politi dybt afhængige af, at folk, der tager kørekort, anmelder snyd, hvis de oplever det.

- Snyd er svært for os at opdage. Hvis vi for eksempel følger en kørelærer i en patruljevogn, er der sjovt nok aldrig problemer. Men det lykkes alligevel nogle gange. Derfor opstår sagerne tit, fordi dem, der tager kørekort, anmelder det. Det er vi faktisk afhængige af, fortæller han.

Fyns Politi opfordrer alle, der oplever snyd, til at kontakte politiet og fortælle om deres oplevelser. Snyd kan for eksempel være, at undervisningen er mangelfuld, at der undervises mindre, end loven kræver, eller at en kørelærer beder sine elever skrive under på timer, de ikke har haft.

Men har man selv været med til at snyde, hvis man skriver under på køretimer, man ikke har fået?

- Man må ikke skrive under, hvis man er bevidst om, at det, man skriver under på, er løgn. Hvis man tager kørekort, er man typisk omkring de 18 år, og så skal man tænke over, hvad man skriver under på. Men man kan naturligvis stadig anmelde det. Man kan altid ringe til politiet, svarer vicepolitiinspektøren.

Han tilføjer, at han generelt har et godt indtryk af branchen på Fyn.

- Det ser ud til at være en rigtig fin branche, men jeg tror, der er en håndfuld brodne kar. Og med de sager, vi har gang i nu, får vi fat i en del af dem.

Sten Sørensen vil ikke oplyse, hvornår den juridiske vurdering af politiets efterforskning er overstået, så sagen eventuelt kan fortsætte i retten.

