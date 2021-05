19-årige Kia brød tavsheden: - Det er helt klart tabubelagt at være ensom

Og opslaget på Facebook skulle også vise sig at bringe gode ting med sig.

- Efter mit opslag er der faktisk mange piger, der har kontaktet mig, og jeg har også været ude og gå en tur med en enkelt af dem. Det har været en god oplevelse, siger hun.

Kia Holmberg oplever, at der generelt er kommet mere opmærksomhed på problemet.

- Jeg synes det er en rigtig god ting, at der er kommet meget mere fokus på ensomhed. Især fordi jeg tror, at der er mange flere end man regner med, der går rundt og føler sig ensomme, siger Kia Holmberg.

Svært at tale om ensomhed

Det er ikke kun for Kia Holmberg, at det kan være svært at italesætte ensomhed.

En undersøgelse foretaget af Voxmeter for Røde Kors viser, at 60 procent af danskerne ville ønske, at andre var bedre til at tale med dem om ensomhed.

Samtidig synes hver tredje dansker, at det er svært at spørge andre, om de er ensomme.

Og det er en skam, mener Sofie Mogensen, der er næstformand i frivilligeorganisationen Ventilen Odense. Hun kan godt genkende den tendens, som Røde Kors belyser.

- Jeg oplever, at det er svært for mange unge at tale om ensomhed, fordi det får dem til at føle sig forkerte. Derfor er det også vigtigt for mig, at vi som organisation hjælper med at fjerne det tabu, der er omkring ensomhed, siger Sofie Mogensen.