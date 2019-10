Fynbo bag ny radio: - Vi har talenterne til at skabe nye job på Fyn

Martin Larsens store passion er radio. I 16 år har han stået i spidsen for 17 medarbejdere på den kommercielle Radio Diablo i Svendborg.

De sidste måneder har han sideløbende arbejdet intensivt på at få etableret Danmarks nye taleradio. Tirsdag vandt hans idé blandt andet over den etablerede Radio 24/7.

- Jeg er da stolt over, at det er lykkedes for Fyn at komme med et bud på et nyt landsdækkende medie, siger 41-årige Martin Larsen, der er direktør på Radio Diablo.

Vidunderlig vision

Bag Radio Loud står selskabet Kulturradio Danmark, der har Radio Diablo som medejer, og som har den tidligere DR-chef Ann Lykke Davidsen som direktør.

- Martin har sammen med de ni lokale radiostationer haft en vidunderlig ambition og vision, og den ser vi nu frem til at føre ud i livet, siger Ann Lykke Davidsen, der lige nu den eneste ansatte i selskabet Radio Loud.

Radiokanalerne Radio24syv, dk4-Radio og Radio Loud bød alle ind på den DAB-kanal, der blev sendt i udbud. Tirsdag besluttede Radio- og TV-nævnet, at Radio Loud får lov at sende på DAB-kanalen. Det betyder samtidig, at den eksisterende taleradio Radio24syv altså må lukke ned.

Ideen til Radio Loud opstod hos Martin Larsen for lidt over et år siden, da ideen om en kulturkanal blev præsenteret i medieforliget. Men først for to måneder siden gik arbejdet med at få ideen præsenteret i gang.

- Udbudsmaterialet blev lagt frem i juli, og først da gik vi i gang med at etablere selskabet, samle holdet bag, lave redegørelse og idegrundlag, fortæller Martin Larsen.

Forventer fynske job

Siden da har holdet bag haft travlt, og ansøgningen blev afleveret 20. september. Selskabet har adresse i Svendborg, og Martin Larsen er lige nu bestyrelsesformand for selskabet.

- Vi skal skabe en landsdækkende taleradio for de unge, men jeg forventer, at der også vil komme nye job på Fyn. Vi har jo stationer i ni byer, så vi kan producere der, hvor der er talenter og ressorcer, og det tror jeg helt sikkert, at der er i Svendborg, siger Martin Larsen.

Udover en række regionalradioer, så er en kreds af kulturinstitutioner - Roskilde Festival, Nationalmuseet, teatret Mungo Park og Danske Studerendes Fællesråd - også med som partnere i Radio Loud.

Loud vil henvende sig til de unge i alderen 15 til 32 år og blandt andet satse på konstruktiv nyhedsjournalistik. Loud begynder efter planen at sende fra 1. april 2020.