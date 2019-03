Min mening: Vi holder hånden under bryllupsturismen

Af Mai Mercado, folketingskandidat for Konservative

I januar lukkede vi (regeringen, red.) et hul, der betød, at kriminelle netværk kunne bruge Danmark som smuthul, for at par kunne blive gift proforma - hvormed den ene dermed kunne opnå ophold i EU.

Det er godt, at vi fik forbudt proformaægteskaber, for der har været forfærdelige fortællinger om (især kvindelige) østeuropæere, der blev udnyttet groft og som blev tvunget til at gifte sig med en ikke-EU-borger.

Det var godt, at vi fik ændret loven, og det har der også været bred opbakning til. Men det var samtidig med et stærkt ønske fra mig som minister om, at det ikke måtte gå ud over bryllupsturismen.

Det nye system har været i drift i cirka to måneder, og der har været nogle opstartsproblemer og systemfejl. De er ved at blive rettet, men det har skabt en usikkerhed i bryllupsindustrien, og derfor havde jeg inviteret dem til et møde i Svendborg mandag.

Vigtigt for Fyn

Mødet var præget af en rigtig god og åben dialog. Jeg fik en række gode input - meget konkrete - som jeg nu tager med mig hjem. Og jeg har allerede varslet, at jeg kommer til at lave nogle forandringer, som skal gøre systemet mere smidigt og forbedret.

Nogen vil måske sige, er det her overhovedet vigtigt for Fyn, Mai? Og det er et kæmpe JA! Ja, det er vigtigt!

Det er arbejdspladser, der er på spil. Derfor har det alle dage været vigtigt for mig at få lukket hullet til at udnytte Danmark (og sagesløse mennesker der bliver udnyttet af skruppelløse kriminelle netværk) som indgang til at få ophold i EU, SAMTIDIG med, at vi holder hånden under bryllupsturismen.

