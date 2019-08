15-årig med eget pladeselskab: - Vi kan få så meget ud af at opsøge ny musik

Forskelligfarvede kassettebånd med håndlavede covers er fordelt tilfældigt ud over Jonas Torstensens værelse i en villa i Odense. Han føler sig frem i rummet og undgår på mærkværdigvis at træde på båndende.

Selvom Jonas er blind, mener han ikke, at det er årsag til hans store fascination af musik og lyd.

- Jeg tror egentlig, at de fleste mennesker er fascinerede af musik. Men da jeg dykkede ned i mere eksperimenterende musik, fandt jeg ud af, at meget god musik savnede at blive udbredt, og derfor blev det en hobby for mig, siger han.

P3 overlever og nichemusikken dør

Man kan ikke se på Jonas' CV, at han stadig går i folkeskole. I årevis har han hjulpet kunstnere med at udgive musik gennem sit eget pladeselskab.

Når han ikke gør det, producerer han selv musik og agerer radiovært og DJ i forskellige sammenhænge.

- Så længe jeg føler, der er musik, som fortjener mere opmærksomhed, vil jeg blive ved med at arbejde med det, som jeg gør, siger han.

Men ensformige tracks i radioen gør det sværre for folk at opdage ny musik, mener han.





- Jeg synes for eksempel, det er ærgerligt, når Danmarks Radio vælger at lukke P6, P7 og P8 som netop har repræsenteret nogle nichegenrer.

Tilbage står så P3 og P4, som i højrere grad dækker én form for musik, siger Jonas.

Kulturel udfordring er godt

En hjemmelavet DJ-pult på størrelse med Jonas' seng har tydeligvis fået den bedste placering i det tætpakkede værelse i Odense.

Jonas sætter et album på med et dansk band, som han lytter meget til for tiden. Men han lytter ligeså ofte til musik fra Indien, Afrika og resten af verden.

- Det er vigtigt og lærerigt at blive udfordret kulturelt, og det kan være meget givende at lytte til musik fra andre lande end de vestlige.

Det har givet mig en vigtig forståelse af forskellige kultures måder at udtrykke sig på, fortæller han.

Hvad venter vi på?

Selvom Jonas burde gå i seng, sidder han ofte til langt ud på natten og surfer efter ny musik på nettet. For selvom algoritmer styrer meget af det musik, man får serveret gennem Youtube og Spotify, gør internettet det også nemt at blive klogere på musik fra hele verden.

Jonas udgiver meget musik på kassettebånd, fordi det er en billigt og nemt. Han laver mange af coversne selv, men nogle gange får han hjælp. Det grønne er ét af hans yndlingsbåmd, fordi hans farmor har strikket alle covers i udgivelsen. Foto: Louise Koustrup / TV 2/Fyn

- Hvis vi alle sammen er åbne og opsøgende, tror jeg, vi kunne få et meget bredere populær-musiklandskab.

Og selvom Jonas mener, at publicservicestationer og youtube-algoritmer har en stor indvirkning på det musik, vi tilføjer til vores playlister, er det først og fremmest os lyttere, som har ansvaret for at være opsøgende.

- Det er rigtig sjovt at opdage nye ting, og vi har alle muligheder for det med internettet - så hvad venter vi på?, smiler han og lader et ny lyd overtage pladespilleren.