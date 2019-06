Fynsk festivals fremtid er stadig usikker: - Vi kan ikke tåle et underskud

Hvad fremtiden bliver for den midtfynske festival, der efter hele 16 års fravær slog portene op til endnu en omgang Midtfyns Festival for 14 dage siden, vides endnu ikke.

- Der er nogle ting, der skal gå op, for at vi igen næste år kan afholde Midtfyns Festival, siger festivaldirektør Sune Vesterlund til TV 2/Fyn.

At gå i nul eller give overskud har hele tiden været målet. For vi kan ikke tåle at gå i underskud. Sune Vesterlund, direktør, Midtfyns Festival

Han vil dog uden tvivl kalde festivalen for en succes, hvis man udelukkende måler den på de mere end 1.900 gæsters oplevelse og humør.

- Men vi kan ikke blot måle succesen på, hvad alle synes. Vi bliver nødt til også at kigge på, om det økonomisk kan løbe rundt at afholde festivalen igen næste år, fortæller festivaldirektøren.

Skal gå i nul eller plus

Der er mange festivaler, der ikke oplever overskud de første mange år, hvor de eksisterer. Men menneskene bag dette års Midtfyns Festival regner og håber meget på, at deres festival enten går i nul eller måske endda vil kaste et lille overskud fra sig.

- At gå i nul eller give overskud har hele tiden været målet. For vi kan ikke tåle at gå i underskud. Derfor har vi med vilje heller ikke slået for stort ud med armene, når det kommer til fremtiden, siger Sune Vesterlund.

Og det er da heller ikke nogen hemmelighed, at de otte frivillige, der har stået bag festivalen, også skal tage stilling til, om den skal fortsætte, hvis regnskabet viser sig blot at gå i nul.

Vi skal kigge på hinanden og se, om det kan løbe rundt med vores private liv og jobs. Sune Vesterlund, direktør, Midtfyns Festival

- Der skal jo være lidt at arbejde med, hvis vi skal lave et musikprogram til næste år, slår festivaldirektøren fast.

Der skal ikke kun være overskud i pengekassen

Der er ingen tvivl om, at økonomien skal være til endnu en festival i 2020. Men også overskuddet hos personerne, der står bag festivalen, skal være der.

- Vi skal kigge på hinanden og se, om det kan løbe rundt med vores private liv og jobs. Vi har jo alle sammen arbejdet med festivalen ved siden af vores fuldtidsjobs og vores familieliv, siger Sune Vesterlund, der selv er efterskolelærer til dagligt.

Han fortæller, at det meget hurtigt er løbet op i omkring 40 timer om ugen.

- Så der skal virkelig også være nogle flere lokale, der vil bakke op omkring festivalen og være med til at arrangere den.

Festivaldirektøren regner med, at det endelige regnskab bliver offentliggjort om et par uger. Sammen med regnskabet vil fremtidsplanerne for festivalen også ligge klar.