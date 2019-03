Brunt er godt: - Vi kan kun forvente flere gæster, hvis vi får sådan et skilt

Et 10,5 kvadratmeter stort brunt skilt ved afkørsel 13 på Svendborgmotorvejen er lige nu et stort ønske for en direktør for et fynsk kunstmuseum.

Og det er ikke fordi, det er et nyt kunstværk, der skal til museet. Det er derimod et simpelt brunt skilt, der skal få flere til at få øjnene op for hendes kunstmuseum i Faaborg.

- Vi kan kun forvente flere gæster, hvis vi får sådan et skilt, fastslår Gertrud Hvidberg-Hansen, der er direktør for Faaborg Museum.

En gemt perle

Faaborg-Midtfyn Kommune har netop søgt Vejdirektoratet om dispensation til at sætte to brune turisttavler op på motorvejen.

Vi er i hvert fald en perle, der godt kan tåle endnu mere opmærksomhed Gertrud Hvidberg-Hansen, direktør for Faaborg Museum

Skiltene skal lokke flere til Faaborg Museum og til Svanninge Bakker.

- Der er allerede 300.000 til 400.000 mennesker, der besøger Svanninge Bakker hvert år, men det er jo et stort område, så der er plads til endnu flere. Og det samme med kunstmuseet, hvor nogen siger, at det er den bedst gemte perle, vi har i vores kunstmuseer i Danmark, siger Faaborg-Midtfyns borgmester, Hans Stavnsager (S).

Museumsdirektøren glæder sig over, at det over 100 år gamle museum i Grønnegade kan få en eftertragtet plads på Svendborgmotorvejen, hvis ansøgningen går igennem.

- Jeg ved ikke, om vi er en gemt perle - for vi har faktisk en del gæster, men vi er i hvert fald en perle, der godt kan tåle endnu mere opmærksomhed, siger Gertrud Hvidberg-Hansen.

Gæster blev nysgerrige

I 2011 kom de første turisttavler op langs Fynske Motorvej. Vikingemuseet Ladby var en af de attraktioner, der fik et brunt skilt på motorvejen.

- Vi får mange gæster, som fortæller, at de er kommet, fordi de har set skiltet. Nogle siger, at nu har de kørt forbi skiltet mange gange, og nu var de nødt til at køre forbi og se, hvad det var, siger Preben Ernst, der er museumsassistent ved Vikingemuseet Ladby til TV 2/Fyn.

Vikingemuseet har dog ikke lavet deciderede målinger på effekten af det brune skilt.

- Men det er vores indtryk, at det virker og tiltrækker besøgende, siger Preben Ernst.

Vikingemuseet Ladby var en af de første fynske attraktioner, der fik et brunt skilt på Fynske Motorvej.

Det store spørgsmål

Hvis Faaborg-Midtfyn skal have de to skilte op, så kræver det, at Vejdirektoratet bøjer egne regler. Kravet er nemlig, at der maksimalt må være 15 kilometer fra motorvejsafkørslen til selve turistattraktionen.

Faaborg Museum har dog 27,3 kilometer til afkørsel 13, mens Svanninge Bakker ligger over 33 kilometer fra afkørsel 53 på Fynske Motorvej.

Men det forhindrer ikke museumsdirektøren i at drømme om, hvilket ikon der skal på det brune skilt.

- Vi har jo rigtig mange elementer i museet, der er ikoniske, men jeg vil da sige, at museets facade, som med søjlerne er noget af det mest unikke i dansk arkitektur. Man kunne også tage et fragment af vores gulvmønstre, som vi i forvejen bruger som designelementer i branding af museet, remser Gertrud Hvidberg-Hansen op og fortsætter:

- Eller en pløjemand? Hvem ved? Det skal vi have en designer til at hjælpe os med.