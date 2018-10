Ekspert om danske skoler: - Vi kan lære meget af Kina og Sydkorea

I alt 200 skolefolk og forskere fra 20 lande har de sidste tre dage gæstet Ollerup på Fyn for at dele viden om uddannelse og fællesskaber.

Bag konferencen - med titlen The power of Belonging - står Friskolerne, Efterskolerne, Højskolerne og Den frie Lærerskole, og temaet har været, hvordan skole og uddannelse kan understøtte og udvikle individuelle færdigheder.

- Den store internationale interesse, der er for konferencen, sender et signal om, at dette er en vigtig diskussion globalt, og det viser os også, at den erfaring vi har for at dyrke fællesskaber i de frie skoler indgyder respekt langt uden for Danmarks grænser, sagde Torben Vind Rasmussen, der er konstitueret formand for Efterskolerne i Danmark, i en pressemeddelelse inden konferencen.

Deltagerne på konferencen på Den Frie Lærerskole i Ollerup kommer fra blandt andet Finland, Australien, Sydkorea, Kina, Estland, Zimbabwe, og Sverige og tæller prominente skolefolk og forskere.

Danmark kan lære af Kina og Korea

Et af oplæggene på konferencen kom fra OECD, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, der peger på, at godt nok er Danmark lang fremme, når det gælder uddannelse, men der er også andre lande, som vi kan lære meget af, siger Tue Halgreen, leder af udvikling og implementering af PISA ved OECD.

- Der er stadig et stykke vej, når det gælder det fag-faglige i de danske skoler, og der kan vi se, at der er nogle skolesystemer i andre lande, som vi kan tage ved lære af, siger Tue Halgreen, Senior Analyst ved OECD.

- Det er nogle meget forskellige uddannelsessystemer rundt omkring i verden, som klarer sig bedre end i Danmark. Det er Kina og Sydkorea, men også Finland og Estland i Europa, siger Tue Halgreen.

Det er meget forskellige lande, som vi kan lære af, men det, de har til fælles, er respekten for lærerprofessionen, fortæller Tue Halgreen.

- Hvis du spørger lærere i Danmark, om de føler, at det at være lærer er et værdsat job i befolkningen generelt, så svarer kun to ud af ti, at det er et værdsat job. I de lande som klare sig godt, uanset om det er i Asien eller Europa, er der syv ud af ti, der føler sig værdsat, siger Tue Halgreen.

Det betyder også, at i de lande kan man tiltrække mange flere til lærergerningen, fortæller Tue Halgreen.