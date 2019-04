Politikere garanterer: - Vi kigger på din jord, Kim

Vi har ikke de penge, der skal til for at nå hele vejen Bent Olsen (SF), medlem af miljøudvalget i Region Syddanmark

Regionsrådspolitikerne Michael Nielsen (K) og Bent Olsen (SF) giver nu den nordfynske landmand Kim Skou Rasmussen garanti for, at Region Syddanmark tager indberetningen om en mulig forurening på hans jord seriøst.

- Det (den mulige forurening, red.) skal vi da selvfølgelig tage hånd om, garanterer Bent Olsen, der bliver bakket op af udvalgkollegaen Michael Nielsen:

- Nu skal vi have undersøgt om det her indebærer en risiko for eksempelvis grundvandet, siger det konservative regionsråds-medlem.

De sidder begge i miljøudvalget i Region Syddanmark.

Sagen kort I 1988 bliver en grusgrav i nærheden af Otterup brugt som kommunal losseplads til opbevaring af asfalt.

I 1993 fjerner den tidligere Otterup Kommune asfalten og kører den til Stige Ø losseplads. Den information giver kommunen videre til det daværende Fyns Amt.

I 2014 vurderer Region Syddanmark, at jorden ikke er forurenet.

I begyndelsen af 2019 får landmanden Kim Skou Ramussen mistanke om, hvorvidt den jord han forpagter er ren. Han informerer derfor Nordfyns Kommune, der giver oplysningerne til Region Syddanmark, der så skal overveje, om jorden alligevel kan være forurenet. Se mere

Læs også Regionen ved ikke, om jorden er farlig: Kim tager sagen i egen hånd

Ordene falder efter, at TV 2/Fyn onsdag kunne fortælle, at landmanden selv har betalt for en jordprøve for at undersøge den asfalt, der stikker op af jorden på Nordfyn. Det gjorde han fordi, at Region Syddanmark i 2014 konkluderede, at jorden ikke var forurenet.

Derfor har TV 2/Fyn sat de to regionsrådspolitikere i stævne på marken, hvor Kim Skou Rasmussen mener, at der er forurenet.

- Det ser ikke godt ud, konkluderer politikerne i samspil, da de står på kanten til et hul med asfalt og vejslam, der tydeligt stikker frem.

Det får SF'eren til at udstede en garanti:

- Jeg kan da love dig, at vi tager sagen med til vores næste sag i miljøudvalget i regionen, forsikrer Bent Olsen Kim Skou Rasmussen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den forpagtede jord har tidligere været en grusgrav. I slutningen af 1980'erne blev den brugt til deponering af asfalt, der ifølge Region Syddanmark er blevet fjernet fra grunden.

Der kan være andre tilfælde

Ifølge Michael Nielsen burde Kim Skou Rasmussen ikke have oplevet asfalt i den jord, han forpagter. Men han vil ikke afvise, at der kan gemme sig lignende tilfælde andre steder på Fyn.

- Vi kan ikke tæppeborre og tjekke, hvordan det står til. Det kræver virkelig en kæmpe arbejdsindsats, og det er nok ikke lige det, der står først for at gøre, siger han.

Bent Olsen supplerer:

- Jeg tror, at vi kan finde den her slags forurening andre steder.

Læs også Professor: Der findes tusindvis af gamle lossepladser

Ifølge Bent Olsen har Region Syddanmark nok at se til, når det kommer til forurening. Han mener, at forureningerne ved Grindsted alene kunne tømme regionens budget til foruening.

I alt har regionen ifølge de to politikere 50 millioner kroner målrettet forurening og mulig forurening på 5.000 lokaliteter i Syddanmark.

- Vi har ikke de penge, der skal til for at nå hele vejen, fortæller Michael Nielsen, der bliver bakket op af udvalgskollegaen.

- Vi skal bruge pengene de rigtige steder. Der er nogle steder, hvor vi godt ved, at der ligger noget, der ingen skade gør. Så skal vil lade det ligge i første omgang, fortæller han.

Miljøafdelingen i Region Syddanmark vil ikke stille op til interview, men oplyser følgende:

- Sagen er under behandling. Den er ikke tilstrækkeligt belyst, og derfor kan vi ikke udtale os om det.