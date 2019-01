Øltog holder stille efter dødsulykke: - Vi kører ikke, før vi er helt sikre

På grund af den voldsomme ulykke på Storebælt, der har kostet fem kvinder og tre mænd livet, indstiller transportfirmaet DB Cargo al kørsel med den type godstog, der transporterer tomme ølkasser.

Det bekræfter DB Cargos kommunikationsdirektør, Jan Wildau, over for TV 2.

Først når alle parter føler sig trygge ved at genoptage kørslen, vil det ske, lyder det.

- Først når vi føler, vi kan køre med absolut sikkerhed, kører vi igen. Vi går hellere 25 ekstra runder for at sikre sikkerheden, end at sende togene for tidligt tilbage på skinnerne, siger Jan Wildau til TV 2.

Kørslen med godstogene har været indstillet siden ulykken. Der har ikke tidligere været tegn på, at togene ikke skulle være sikre til transport, men nu vil DB Cargo gennemgå deres godstog for at se "hvilken stand, de er i", lyder det fra kommunikationsdirektøren.

- De har kørt i mange år. Der er umiddelbart intet, der siger os, at de ikke er i orden, men vi vil være helt sikre, så vi bruger lang tid på at tænke os godt om, siger han.

Samarbejder med myndigheder i efterforskning

DB Cargo, der er et datterselskab til den tyske togoperatør Deutche Bahn, samarbejder samtidig med alle relevante myndigheder om at få kortlagt, hvad der gik galt før og under ulykken, der er den værste af sin slags i 30 år.

Blandt andet arbejder transportfirmaet tæt sammen med politiet for at udveksle informationer om ulykken, ligesom al information om togene videregives til Havarikommissionen, lyder det fra Jan Wildau.

Onsdag omkring middagstid gav Havarikommissionen sin indledende analyse af ulykken. Indtil videre ser meget ud til, at en lastbiltrailer er årsag til ulykken, da den blæste af godstoget og ramte InterCityLyn-tog 210.

Både InterCityLyn-toget og godstoget fra DB Cargo blev onsdag aften bugseret væk fra skinnerne og ind på et afskærmet område ved Nyborg, hvor politiet natten igennem arbejdede i togene.

Havariundersøger Bo Haaning fortæller torsdag, at de har arbejdet intenst ved og i togene.

- Vi har to forskellige undersøgelser i gang. Den sikkerhedsmæssige undersøgelse, som Havarikommissionen forestår, og den strafferetlige undersøgelse, som politiet forestår.

- Men vi har et særdeles godt samarbejde med politiet, hvor vi deler faktuelle data og får den information, som vi har brug for. Ligesom de får det, hvis der er nogle faktuelle data, der er relevant for deres arbejde, siger Bo Haaning.

Han vurderer, at der sagtens kan gå adskillige måneder eller helt op til et år, før resultatet af undersøgelsen foreligger.

Togtrafik kører normalt fredag

Der var 131 passagerer ombord på toget på vej mod København, da ulykken skete. Udover de otte omkomne er der ifølge politiet 16 tilskadekomne. 14 personer var torsdag morgen blevet udskrevet fra Odense Universitetshospital.

Togtrafikken over Storebælt blev indstillet hele onsdagen efter ulykken. Torsdag formiddag omkring klokken 10.40 blev et togspor åbnet for trafik over Storebæltsbroen, og torsdag aften er begge togspor atter genåbnet, oplyser Banedanmark.

Togene forventes at køre normalt fredag morgen, oplyser DSB til TV 2.

