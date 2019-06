Liberal Alliance slagtes: - Vi kommer stærkt tilbage

Liberal Alliance mister med al sandsynlig deres mandat her på Fyn og ni mandater på landplan. Partiet står til at få i alt fire mandater. Men på trods af den store vælgerflugt er den fynske spidskandidat Carsten Bach optimistisk og stolt af resultaterne Liberal Alliance har opnået i regeringen.

- Jeg er helt sikker på, at vi kommer stærkt tilbage, siger Carsten Bach.

I 2015 var det Merete Risager, der var med til at vinde det fynske mandat til Liberal Alliance. Hun genopstiller ikke, og intet tyder på, at århusianeren Carsten Bach kan løfte arven efter Risager.

- Jeg tror på, at når det kommer til stykket, så kan danskerne godt se, at det borgerlige liberale projekt er det rigtige, frem for at skulle rende i en socialdemokratisk retning, som alle andre partier gør det i øjeblikket, siger Carsten Bach.

Ikke en fejl at gå i regering

Endnu mens danskerne gik til valgurnerne kom partifællen Merete Riisager med udmeldingen om, at det ifølge hende var en fejl at gå i regering med så ungt et parti.

Den udmelding er Carsten Bach (LA) ikke helt enig i.

- Nej det mener jeg bestemt ikke, siger Carsten Bach.

- Meretes udmelding må hun selv kommentere på. Jeg kan kun konstatere, at vi har haft en stor indflydelse på politiken de seneste fire år, og jeg synes vi har været med til at rykke en hel del.

Carsten Bach spår i stedet, at regeringsperioden har været med til at styrke partiet.

- Det har været det hele værd. Det har modnet Liberal Alliance at være i regeringen, og det kommer os meget til gavn senere, siger Carsten Bach.