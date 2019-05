Sygeplejerske: - Vi mangler så mange kollegaer, at vi stjæler fra hinanden

Ifølge regeringen og Dansk Folkepartis udspil til en ny sundhedsreform skal flere af de behandlinger, der i dag foretages på sygehuset, i stedet udføres af egen læge. Det er et udspil, som har delt vandene, og det gjorde det også i TV 2/Fyns debatmøde i Glamsbjerg, hvor sundhedsvæsenet var til debat.

Camilla Weber har fulgt debatten, og hun er som hjemmesygeplejerske i Svendborg Kommune vant til at arbejde med de patienter, det kan være en udfordring for at skulle forlade eget hjem.

- Hvis man kan slippe for at skulle ind på sygehuset, så er det langt at foretrække. Det kræver dog, at vi får kompetencerne til det og nogle flere sygeplejersker i kommunerne. Så kan jeg næsten ikke se, hvilken opgave vi ikke skulle kunne løse ude i folks eget hjem, siger hun.

Mangel på sygeplejersker

I 2025 vil der ifølge Dansk Sygepleråd mangle 6.600 sygeplejersker på landsplan, hvis der ikke kommer flere uddannelsespladser og bedre fastholdelse på uddannelsen. Det mærker Camilla Weber, når hun er på arbejde. Mange af hendes opgaver er tidskrævende, hvilket betyder, at der skal være mange på vagt for at løfte den samlede opgave.

- Der er mangel på sygeplejersker, så vi stjæler sygeplejersker fra hinanden. Hvis jeg får en ny kollega, ved jeg også, at det samtidig betyder, at der mangler en på en sygehusafdeling. For der er kun de samme at tage af, siger hun.

I oktober meddelte Socialdemokratiet, at det vil afsætte 500 millioner kroner til at ansætte 1000 flere sygeplejersker i sundhedssektoren, mens regeringen sammen med Dansk Folkeparti vil øge optaget på sygeplejeruddannelserne med i alt 2.000 frem til 2022. Men ingen af forslagene er ambitiøse nok, mener Camilla Weber.

- De ville så skulle fordeles mellem kommunerne, regionerne og psykiatrien, og hvor der ellers arbejder sygeplejersker. Vi arbejder døgnet rundt, så det ville måske maks. give mig en ny kollega, siger hun.

Bedre samspil

Vi har brug for, at vi arbejder tættere sammen, og at vi udnytter hinandens kompetencer noget bedre Camilla Weber, hjemmesygeplejerske

For Camilla Weber er det ikke så vigtigt, om rammerne for sundhedsvæsenet i fremtiden kommer til at hedde regioner eller sundhedsfællesskaber. Det vigtigste for hende er, at det overordnede samarbejde bliver bedre.

- Vi har brug for, at vi arbejder tættere sammen, og at vi udnytter hinandens kompetencer noget bedre, siger hun.

Nyt udstyr og ny teknologi ser hun som en stor fordel i behandlingen uden for sygehusenes specialafdelinger, men der skal mere til, hvis man vil lykkes med at give borgerne mere nærhed.

- Jeg håber, de har fået øje på, at der skal nogle ressourcer til - både økonomisk og personalemæssigt - hvis man vil flytte nogle af de her opgaver fra sygehuse ud i kommuner, siger Camilla Weber.

