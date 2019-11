Valdemar og Lizandra hjemmepasser: - Vi møder mange fordomme

Når en medicinstuderende haster ind på universitetet til dagens forelæsning, plejer hustruen og to små børn ikke at tage med. Men for Valdemar Pultz er det ganske naturligt at have sin familie med på SDU. Familien har nemlig valgt, at deres to drenge skal passes hjemme og ikke sendes i institution.

- Det er et valg, som vi har truffet i vores familie. Vi prioriterer at være sammen, siger Lizandra Pultz.

Fordomme: Det går ud over børnene

Familien møder en del fordomme fra omverdenen. De går blandt andet på, at familiens børn ikke bliver stimuleret nok. Det mener Lizandra Pultz dog nok, at børnene bliver.

- Pædagogerne gør et kæmpe stykke arbejde, men de har ikke ressourcer nok, så i virkeligheden er det ikke særligt stimulerende at være i institution.

- Vores store søn er rigtig godt med motorisk og sprogligt og har hele tiden været hurtig. Det tror jeg da godt, man kan tilskrive, at han bliver godt stimuleret, siger Lizandra Pultz.

Familien undrer sig over, at de møder fordomme.

- Vi kritiserer ikke andre for at vælge instututioner til. Men det er, som om at mange oplever det som okay at gå i gang med at kritisere os, selvom det er et meget aktivt valg bygget på mange overvejelser. Så det er rigtig ubehageligt at blive mødt med, siger Lizandra Pultz.

Stram økonomi

Det har økonomiske konsekvenser at vælge hjemmepasning. Lizandra Pultz har ingen indtægt, og Valdemar Pultz er studerende.

- Der er SU lån og børnepenge og opfindsomhed, når det gælder anvendelse af pengene. Og så bor vi billigt, siger Valdemar Pultz.

Hvis det er muligt, vil forældrene gerne fortsætte med at hjemmepasse, hvis det kan lykkes, siger de.

- Vi arbejder på at kunne få en indtægt, hvor en af os kan arbejde hjemmefra, og ellers må en af os arbejde mere end den anden. Vi vil i hvertfald have børnene hjemme på en eller anden måde, siger Lizandra Pultz.

Tilskud til hjemmepasning I cirka halvdelen af landets kommuner gives der tilskud til hjemmepasning. På Fyn er der mulighed for tilskud i samtlige kommuner. Tilskuddets størrelse og vilkårene for det fastsættes af den enkelte kommunalbestyrelse.