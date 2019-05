Partier bytter plakater: - Vi respekterer hinandens uenighed

Søndag var det ikke debat eller mundhuggeri, der optog folketingskandidaterne fra forskellige partier, da de var samlet på Nyborgvej i Odense.

Vi vil ikke finde os i, når nogle af vores kolleger, selvom det er fra et andet parti, bliver truet. Alex Ahrendtsen, folketingskandidat, Dansk Folkeparti

Partierne SF, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Alternativet var i stedet tørnet sammen for at vise, at de ikke finder sig i hærværk eller trusler under folketingsvalget eller europaparlamentsvalget.

- Vi vil ikke finde os i, når nogle af vores kolleger, selvom det er fra et andet parti, bliver truet, lyder det fra Dansk Folkepartis folketingskandidat Alex Ahrendtsen.

Sammen hængte folketingskandidaterne hinandens plakater op.

Det er lidt specielt. I går hang jeg mine egne op, så det er lidt specielt at hænge modstanderens op i dag. Tina Busk, folketingskandidat, Alternativet

Aktionen kommer efter, at der for kun to uger siden var flere medlemmer af Dansk Folkeparti, der fik en ubehagelig oplevelse kort tid efter, at valgkampen til Europaparlamentet blev skudt i gang. De blev truet på livet, da de ville hænge valgplakater op ved Korsløkkeparken i Odense. Plakatophængerne blev konfronteret af flere omgange. Blandt andet dukkede en maskerede mand op og råbte: "pil det lort ned, eller vi smadrer jer".

Samme dag blev børn- og ungerådmand i Odense, Susanne Crawley (R), vækket af, at nogle ukendte gerningsmænd kastede sten ind gennem byrådspolitikerens vinduer.

Rød hænger blå plakat op - og omvendt

- Jeg håber, at det bliver tydeligt for alle vælgere, at vi alle sammen er demokratiske partier, der stiller op til foketingsvalget, og at vi rent faktisk alle sammen støtter hinanden i, at der skal være plads til alle i pælene, siger Tina Busk, der er folketingskandidat for Alternativet.

Sådan en dag som i dag, hvor vi hænger hinandens plakater op, er en super god måde at vise, at man godt kan være uenige, men at man skal respektere hinanden. Lars Kolling, folketingskandidat, Dansk Folkeparti

Hun hængte Dansk Folkepartis Lars Kollings plakater op, mens han satte hendes op i lygtepælene.

- Sådan en dag som i dag, hvor vi hænger hinandens plakater op, er en super god måde at vise, at man godt kan være uenige, men at man skal respektere hinanden, siger Lars Kolling og fortsætter:

- Man skal respektere hinandens uenighed og ikke være dumme ved hinanden.

Men selvom begge parter hang hinandens valgplakater op med store smil og grin, så var det alligevel en noget uvant situation for de to fløje, der ellers er uenige på mange punkter.

- Det er lidt specielt. I går hang jeg mine egne op, så det er lidt specielt at hænge modstanderens op i dag. Men jeg synes faktisk, at det vi gør i dag, det betyder noget for demokratiet, og derfor gør jeg det, siger Tina Busk.

Fakta Lars Kolling Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Valgt ved kommunalvalget i Assens Født 28. juli 1974 i Assens Gift, 2 børn Politiske hverv, Byrådsmedlem Assens Kommune, Dansk Folkeparti 2017 - nu Medlem, Miljø-, Plan- og Teknikudvalget Assens Kommune, Dansk Folkeparti 2017 - nu Folketingskandidat Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti 2018 - nu Se fuld profil