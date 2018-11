Politiet om butikstyveri: Vi rykker ikke ud til de ukomplicerede sager

Man skal ikke regne med at se uniformerede betjente i sin forretning, selvom man ringer og fortæller, at man har taget en person for tyveri i sin butik.

Hvis man som butiksejer napper en butikstyv på fersk gerning og vedkommende erkender tyveriet og opgiver sit navn, kan tyven forlade butikken efterfølgende. Og butiksejeren kan sende sin anmeldelse til politiet, der tager sagen videre derfra.

Sådan forklarer politiinspektør Morten Bujakewitz, Fyns Politi, arbejdsgangen for den type af butikstyverier, han betegner som ukomplicerede.

- Hvis det er et ukompliceret forhold, hvor butikstyven er stille og rolig, erkender forholdet og opgiver navn og adresse, så kan han forvente, at vi tager imod anmeldelsen. Det er den aftale, vi har. Man laver en skriftlig anmeldelse, sender den ind til politiet, og så opretter vi en sag på det, fortæller Morten Bujakewitz.

Kommer kun i komplicerede tilfælde

Der skal en vrangvillig butikstyv eller flere til, før ordensmagten rykker ud til den bestjålede butiksejer.

- Hvis en butikstyv ikke vil oplyse, hvem han er eller er voldelig, eller hvis der er tale om flere, så kan man forvente, at politiet kommer ud, siger Morten Bujakewitz.

Og det er ikke noget nyt. Sådan har proceduren været i årevis, fortæller politiinspektøren, der mener at serviceniveauet hos politiet er passende i sager om butikstyveri.

- Hvis vi har et ukompliceret forhold, er der ikke nogen grund til, at politiet kører ud. Så bliver anmeldelsen indgivet, og tyvene bliver strafforfulgt. Det behøver vi ikke at skulle ud og medvirke til, siger Morten Bujakewitz.

Krænkende for retsfølelsen

Politiets fremgangsmåde er som den er, selvom det kan virke krænkende på butiksejerens retsfølelse, at der ikke kommer nogen, når man anmelder et tyveri.

Det samme gælder for andre kunders retsfølelse, eller den præventive effekt, det kunne have at se en person, der bliver hentet og ført væk af politiet.

Er de grunde valide?

- Ja, det tænker jeg faktisk, de er.

- Hvorfor gør I det så ikke?

- Det er jo hele tiden en prioritering. Vi har jo rigtig mange opgaver, vi skal kigge på, og det er den ordning, der har været, og vi har jo ikke hørt andet, end at man har været tilfreds med den, siger Morten Bujakewitz.

Beklager over for Beautycos

Ejer af butikskæden Beautycos, Henrik Asmussen, har tidligere over for TV 2/Fyn fortalt, at han var skuffet over, at han aldrig hørte fra politiet, når han anmeldte butikstyverier fra sine forretninger.

- Man håber jo hver gang, at politiet lige vil gide at rykke på denne her, for man kan jo se, hvor personen går hen og så videre, men det sker jo ikke, siger Henrik Asmussen, der har otte forretninger.

Fyns Politi beklager, at Henrik Asmussen ikke har hørt fra politiet, selvom de ikke er dukket op fysisk.

- Nu ved jeg fra Beautycos, at der er man utilfreds med, at man ikke har fået tilbagemeldinger (fra politiet, red.), og det kan jeg bare beklage, at vi ikke har været gode nok til, siger Morten Bujakewitz og fortætter:

- Jeg synes, det er lidt ærgerligt, hvis ejeren har haft en forventning om, at vi melder tilbage, fordi vi jo rent faktisk har gjort det rimelig godt. Ud af de otte sager, der har været siden 2014, der har vi sigtet syv personer. Så det jeg er ked af, at vi ikke har fået givet tilbagemeldinger på, siger morten Bujakewitz.

