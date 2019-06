1. klasse adopteret af ingeniørstudie: - Vi sår et frø hos dem

Gennemsnitsalderen på Syddansk Universitet faldt betragteligt onsdag formiddag, da en 1. klasse fra Holluf Pile Skole for første gang satte sine ben på Institut for Teknologi og Innovation.

Og det var ikke et engangsbesøg.

De 25 elever fra 1. klasse er nemlig blevet adopteret af instituttet, og der blev da også gjort store øjne, da de trådte ind af døren til universitetet.

- I dag skal vi hilse på hinanden, og de skal lige se omgivelserne, fortæller Karen Kjær Larsen, der er kvinden bag projektet og lektor på institutet.

Læring under hvert besøg

Karen Kjær Larsen har selv et barn, der går på Holluf Pile Skole, og blev den vej igennem gjort opmærksom på, at skolen gerne ville have deres 1. klasse adopteret. Det gav hende ideen, som hun delte med sin leder, der også synes den lød god.

Og det har nu fået SDU til at adoptere eleverne.

- I første omgang er det jo for, at børnene skal få et indblik i, hvad der er på en arbejdsplads. Der er jo en masse faggrupper, og hvordan er det egentlig at gå på arbejde, fortæller hun og fortsætter:

- Den anden ting er, at vi i samarbejde med lærerne prøver at stille noget læring op i forbindelse med besøgene i forhold til de fagligheder, de nu har. Det kunne være matematik eller dansk. Så prøver vi at indrette besøgene efter det, så de også får det med.

Skal tiltrække flere studerende

Ud over at vise børnene, hvordan det er at gå på arbejde, og lære dem lidt om det faglige på Institut for Teknologi og Innovation, så kan adoptionen af de unge elever måske også være med til at tiltrække flere studerende til ingeniørfaget.

- Det er jo noget med at få sået et lille frø hos de elever, som måske kunne synes, at ingeniør kunne være et godt arbejde, siger Karen Kjær Larsen.

Hvad får I så ud af den her adoption?

- For det første så synes vi, det er helt vildt sjovt. Vi synes også, at vi er med til at bære et socialt ansvar i forhold til at vise børnene, hvordan det er at gå på arbejde. Og så håber vi jo også, at der er nogle af de her 1. klasser, der får øjenene op for ingeniøruddannelserne.

Institut for Teknologi og Innovation får besøg af klassen to gange om året til de går ud af 9.klasse, og det er såvidt vides første gang, at et universitet går ind og adopterer en klasse på den her måde.