Unge Lilleholt ny spids i Venstre: - Vi sætter et nyt hold

Onsdag aften blev Christoffer Lilleholt med stående klapsalver valgt som ny spidskandidat for Venstre i Odense.

Det var på forhånd ventet, at den 24-årige politiker, og søn af Christiansborg-politikeren Lars Chr. Lilleholt, ville blive valgt efter Jane Jegind har trukket sig som Venstres bedste bud på en borgmester.

Jane Jegind var Venstres borgmesterkandidat i 15 år, inden hun trak sig. Så er spørgsmålet om Christoffer Lilleholt skal bruge lige så lang tid til at bryde Socialdemokratiets dominans.

- Jeg er meget frem til at kunne lave den valgkamp, som kan vælte Socialdemokratiet, sagde den nyvalgte borgmesterkandidat efter, at være blevet valgt uden modkandidat.

Men hvorfor skulle det lykkes for Christoffer Lilleholt, at få Venstre til at tage borgmesterposten for første gang?

- Fordi vi i Venstre aldrig har stået stærkere end vi står i dag. Vi har en stærk byrådsgruppe, ved sidste valg fik vi et kanonvalg og ved valget før fik vi det bedste valg nogensinde.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi står på det stærkeste fundament vi overhovedet kan for komme det sidste stykke, ssagde Christoffer Lilleholt.

Protestpartiet Venstre?

Men er Venstre blevet et protestparti? Det var ikke med det seneste budgetforlig, stod uden for lukningen af Th. B. Thriges Gade og vil ikke være med til letbanens etape to. Vil der ske ændringer?

- Det er klart at ligeså meget som et partiprogram betyder noget, så betyder personerne bag ved også noget. Det er ikke sådan, at vi kommer til at ændre mange ting, men vi sætter en retning, og vi sætter et nyt hold frem mod næste valg. Og det glæder jeg mig rigtig meget til.

Venstre rækker hånden frem

Christoffer Lilleholt fortalte, at han har sagt, at Venstre kommer med en fremstrakt hånd til alle byrådets partier, også socialdemokratiet.

- Vi ønsker at forhandle, vi ønsker at samarbejde. Demokrati er jo at samtale og forhandle. Og give og tage, og det ønsker vi også at gøre, siger Christoffer Lilleholt, og tilføjer, at Venstre tror på, at partiet kan være med ved forhandlingsbordet.

- Men vi må også sige, at nogen gange er forskellene så store, at vi ikke kan være der. Og der har vi jo nogen ting omkring letbanen til Vollsmose (etape to, red.) vi ikke kan stå inde for, men samtidig er vi enige om rigtig mange punkter.

- Vi er jo enige om hele folkeskolen, at den skal udvikles. Vi skal skabe rammerne, så vores børn får en god hverdag, og samtidig skal vi også skabe rammerne for odenseanerne så de kan skabe vores by.

Den nyvalgte borgmesterkandidat vil dog ikke give et bud på, hvad forskellen er på ham og 45-årige Jane Jegind, som i juni meddelte, at hun ikke bare trak sig som Venstres spids, men slet ikke stiller op ved kommunalvalget i 2021.