Flere tager billeder af ulykker: - Vi ser det hver eneste dag

Onsdag begyndte sagen mod den 20-årige Simon Voldsgaard Tøndering, der optog og delte billeder fra Storebæltsulykken den 2. januar. Hans opførsel er en tendsens, der ifølge Ambulance Syd og Rigspolitiet er et stigende problem.

- Det er en stigende udvikling, det er der ingen tvivl om. Jeg hører det omtalt mere og mere, fortæller Patrick Fechtenburg, der er områdeleder ved Ambulance Syd.

Siden 2017 har 60 personer fået bøder for at tage billeder eller video af ulykker.

Vidnede i retten

Simon Voldsgaard Tøndering var selv passager i den forreste togvogn, da otte mennesker i selvsamme vogn mistede livet i ulykken på Storebæltsbroen. Det samme var Uffe Gjedsig, der onsdag vidnede mod den 20-årige mand.

Den 20-årige passager risikerer en bødestraf på 22.000 kroner for at have delt billederne.

Uffe Gjedsig mener ikke nødvendigvis, at Simon Voldsgaard Tøndering skal have en høj bødestraf, men han er i tvivl om, hvad konsekvensen så skal være.

Vi ser næsten hver evig eneste dag, når der er et uheld, eller når politiet optræder et eller andet sted, at der bliver taget billeder. Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets nationale færdselscenter

- Hvad skal der til for, at det skal gå op for folk, at det ikke er i orden? Hvor går grænsen henne? Min generation ville måske tænke, at det gør man bare ikke. Yngre mennesker synes måske, det er fuldstændig i orden og er helt naturlige med det og kan ikke forstå, at det er forkert, fortæller Uffe Gjedsig til TV 2/Fyn.

Oplever det dagligt

Ambulance Syds kolleger i Rigspolitiet har ligesom redderne en opfattelse af, at flere og flere hiver mobilen frem, når de ser tilskadekomne.

- Vi ser næsten hver evig eneste dag, når der er et uheld, eller når politiet optræder et eller andet sted, at der bliver taget billeder, fortæller politiassistent i Rigspolitiets nationale færdselscenter Christian Berthelsen.

Han har en klar opfordring til nysgerrige danskere med mobilen i hånden.

- Lad den mobil ligge. Lad være med at tage billeder. Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor at det skal være til fornøjelse at tage billeder af mennesker, der er i nød. Det kan være ganske generende, siger han.

Sagen mod Simon Voldsgaard Tøndering forventes afsluttet den 16. maj.