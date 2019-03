Min mening: Vi skal have flere elbiler

Af Rasmus Peter Henriksen, folketingskandidat for SF

Hvis vi skal lykkedes med at afværge klimakrisen, så skal transportsektoren også bidrage. Selv den pyntegrønne regering har indset det og spillede ud med, at der skulle være én million hybrid, el- eller tilsvarende grønne biler i 2030.

Det er lidt paradoksalt, når samme regering af flere omgange har sået tvivl om afgiften på elbiler, så markedet reelt er på et nulpunkt. Udspillet fra regeringen virkede mest som et strategisk overbud af Socialdemokraternes udspil på 500.000 el-biler i 2030.

I SF ønsker vi, at alle nye solgte biler i 2030 skal være grønne elbiler, præcis som i Norge, Frankrig og Storbritannien. Det er vigtigt, at transportsektoren også bidrager til bekæmpelse af klimaforandringerne, og netop transportsektoren står for 19 procent af CO2-udledningen i Danmark.

Hvis man kigger på et kort over offentligt tilgængelige ladestandere, så viser kortet over Fyn, at der er meget langt mellem mulighederne for opladning. Bortset fra købstæderne, så er der stort set ingen muligheder for at få ladt sin bil op. Hvorimod der stort set ikke findes en by uden en tankstation eller to.

Flere ladestandere

Hønen eller ægget? Elbil eller ladestander? Hvad kommer først, når ingen kan undvære den anden? Derfor er det vigtigt med en national handleplan, der sikrer en udbredelse af et ladenetværk. Den liberalistiske markedsteori magter ikke at gå forrest på disse vigtige dagsordner. Derfor må samfundet tage initiativ.

Staten kunne anlægge ladestandere ved alle motorvejs- og landevejsrestepladser, samt ved de store parkeringsanlæg ved tog- og busstationer. I kommunerne kan man stille krav til, at der ved anlæg af nye parkeringspladser, skal der være ladestandere.

Rigtig mange er skeptiske over for rækkevidden på en elbil, og derfor giver det heller ikke mening, at der er så langt mellem mulighederne for at lade op.

Hvis vi virkelig vil give den grønne omstilling et skub og skifte vores bilpark ud til et bæredygtigt alternativ, så skal vi have lavet en handlingsplan nu! Der er 12 år til at ændre på klimaforandringerne, så der er ikke tid til at køre med håndbremsen trukket.