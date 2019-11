OB-succes: - Vi skal ikke rende rundt som jubelidioter

Tre point og vundne fodboldkampe er helt centralt for selvforståelsen, forretningen og spillet om en plads i top seks for OB i disse dage.

Søndag eftermiddag vandt fynboerne over modstanderne fra Hobro, og det er den fjerde sejr ud af de seneste fem kampe. Dermed ligger klubben på en tredjeplads i Superligaen. En meget vigtig præstation, mener sportsøkonom ved University College Nordjylland, Kenneth Cortsen.

- Det er altafgørende for en fodboldklub at vinde kampe. Det, at man evner at komme i toppen af ligaen, altså top seks-slutspillet, er jo sindssygt vigtigt for en klub som OB. De skal både leve op til den selvforståelse om at være øens hold, men også det at man får mulighed for at få attraktive kampe mod attraktive modstandere som FCK og FC Midtjylland, siger Kenneth Cortsen.

Succes smitter af

OB har på nuværende tidspunkt 26 point efter femten kampe, og det er første gang i ti år, at holdet har fået så god en start på sæsonen. Det giver en positiv situation for hele fodboldklubben, da succesen smitter af på både tilskuere og sponsorerne, mener sportsøkonomen.

- Det er noget, der påvirker hele forretningsmodellen positivt. Både i forhold til fordelingen af TV-penge, men det er også nemmere at sælge sponsorater. Det bliver mere attraktivt at komme på stadion, når man har de her kampe mod attraktive modstandere, siger Kenneth Cortsen.

De mere attraktive kampe og de flere TV-penge giver også spillerne en mulighed for at vise sig frem i klubben, men også uden for den danske liga, mener sportsøkonomen.

Ydmyg glæde

I truppen glæder de sig over sejren mod Hobro og den gode stime, de er i. Men selvom stemningen på holdet er god, er de enige om, at de skal holde fokusset på at sikre en plads i top seks.

- Vi skal holde begge ben på jorden. Klubben har i de sidste mange år ikke stået i denne situation, så vi skal lige lære, hvordan det er at være med i toppen og håndtere de situationer, hvor man ligger deroppe og det pres, der kommer, siger OB’s angriber Bashkim Kadrii, der har scoret syv mål siden sæsonstart.

Træner Jakob Saldern Stein Michelsen er glad for, at klubben klarer sig godt i de her dage, men han er enig med Bashkim Kadrii i, at de skal holde snuden på sporet og tage én kamp ad gangen.

- Vi skal ikke lade os rive med og rende rundt som jubelidioter. Kan vi holde retningen, kan det komme til at se rigtig godt ud længere henne på sæsonen. Men der kan nå at løbe meget vand gennem åen, før 2019 bliver til 2020, siger Jakob Saldern Stein Michelsen.

Træneren mener, at succesen kommer efter sidste sæson, hvor den nye træner og spillerne skulle finde hinanden og en ny spillestil.

Kampen fortsætter

På søndag går turen til Lyngby til den sekstende kamp i sæsonen. Og det bliver en afgørende en af slagsen for den fynske fodboldklub.

- Fodbold handler om, at man hele tiden præsterer her og nu. Det er det, en fodboldklub bliver boostet af rent økonomisk. OB skal holde kursen og fortsætte med at vinde fodboldkampe, fordi det er altafgørende for forretningsmodellen og for det brand, som spiller positivt sammen med forretningsmodellen, siger sportsøkonom Kenneth Cortsen.

Kampen spilles i Lyngby klokken 14.

Hvis du kunne tænke dig at se det fulde interview med sportsøkonom Kenneth Cortsen, kan du finde det herunder.