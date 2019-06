Ahmed Akkari på Heartland: - Vi skal møde islamistisk had med kærlighed

- Jeg prøver at finde min vej videre. Hvis ikke jeg får hjælp af samfundet og finder accept, så kan det være, at jeg ryger af sporet igen.

Så klart beder Ahmed Akkari om forståelse, da TV 2/Fyn konfronterer ham med hans fortid som islamistisk imam.

Had skal ikke modarbejdes med had, for så åbner man op for et monster, der ikke kan lukkes inde igen Ahmed Akkari

Og da vi beder ham om en forklaring på, hvordan man kan vende på en tallerken i sit forhold til både religion og demokrati, siger han:

- Det er forkert at sige, at jeg vendte på en tallerken. Det er en forfladigelse af et menneskes liv, forklarer Ahmed Akkari.

Ahmed Akkari er inviteret til Heartland Festival for at debattere danske værdier. Men besøget i TV 2/Fyns studie på festivalen trækker dybere spor tilbage i Ahmed Akkaris liv.

Det sker, da denne artikels forfatter indleder interviewet med at minde Ahmed Akkari om, hvad der skete tilbage i 1994, hvor Ahmed Akkari som 15-årig flygtning fra Libanon stod frem på tv og bad om at få lov til at blive i Danmark, selvom han og hans familie havde fået afslag på asyl.

Det var faktisk mig, der interviewede dig dengang, og det famøse tv-interview skabte så megen politisk postyr, at du endte med at få humanitær opholdstilladelse. Hvordan hænger det så sammen, at du ti år senere vælger at modarbejde Danmark som hadprædikant under Muhammed-krisen?

- Jeg var ikke hadprædikant. Jeg mener selv, at jeg var reflekteret og rolig. Men jeg blev en del af Muhammed-krisen, desværre, siger Ahmed Akkari.

Måtte flygte

Under Muhammed-krisen spillede Ahmed Akkari en hovedrolle som islamistisk imam med stærk modstand mod Jyllands-Postens publicering af en række satiretegninger af profeten Muhammed.

Han fremstod i flere år som en stålsat kriger i spidsen for en islamistisk bevægelse i Danmark.

Men det hele blev vendt på hovedet i 2013, da han pludselig stod offentligt frem og fortalte, at han nu ville bryde med islamisterne i Danmark. Han bekendte sig som tilhænger af de danske demokratiske værdier, herunder også Danmarks udstrakte grad af ytringsfrihed.

Samme dag måtte Ahmed Akkari flygte over hals og hoved på grund af trusler på livet. Unge muslimske mænd jagtede ham, og kendte imamer og islamiske kommentatorer kaldte ham sindssyg og en løgner.

I dag føler Ahmed Akkari sig ikke direkte truet, men taler alligevel helst ikke åbent om, hvor han bor i Danmark.

- Jeg er presset, fordi min lange rejse er blevet mødt med sådan nogle spørgsmål, som du stiller nu.

Lørdag fortalte han åbent på Heartland om sin opsigtsvækkende rejse fra at være islamist til at være humanist. I dag uden politibeskyttelse.

- Had skal ikke modarbejdes med had, for så åbner man op for et monster, der ikke kan lukkes inde igen, siger Ahmed Akkari.

