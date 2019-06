Dan Jørgensen om udlændingepolitik: - Vi skal samarbejde med blå blok

Socialdemokratiet vil føre en stram udlændingepolitik, selvom andre partier i rød blok trækker i den anden retning.

Det fortæller Dan Jørgensen.

Paradigmeskiftet I februar vedtog Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet det såkaldte paradigmeskift. Det betyder blandt andet, at flygtninge som udgangspunkt ikke skal integreres.

- Der er kommet styr på tilstrømningen til Danmark. Det er der kommet, fordi vi har samarbejdet henover midten, siger den fynske kandidat.

Det betyder ifølge den fynske kandidat, at Socialdemokratiet fortsat vil samarbejde med flere blå partier omkring dele af udlændingepolitikken.

- Vi vil samarbejde med Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti om de dele, der har med antallet af udlændinge at gøre, forklarer han.

Stemte for paradigmeskift

Ifølge socialdemokraten er det dog langt fra alle områder af udlændingepolitikken, hvor Socialdemokratiet kan enes med blå blok.

- Vi kommer til at føre en anden politik, når det handler om integration, understreger han.

Hvorfor stemte I så for paradigmeskiftet?

- Det er rimeligt nok, at hvis man er kommet her til som flygtning, skal man hjem og bygge sit land op, når der er fred, understreger Dan Jørgensen.

Radikale Venstre har tidligere fortalt, at man kun vil støtte en socialdemokratisk regering, hvis der bliver gjort op med centrale dele af paradigmeskiftet.

Kan I komme Radikale imøde?

- Vi vil satse meget mere på integration. Vi siger, at udlændinge skal arbejde. Det tror vi, at Radikale og SF vil se som et stort fremskridt, siger Dan Jørgensen.

I serien "En til En" vil TV 2/Fyn lave et interview med en repræsentant fra alle opstillingsberettigede partier. Martin Christensen, der er fynske folketingskandidat for partiet Stram Kurs, har også fået tilbuddet om at medvirke i "En til En" på TV 2/Fyn.

Martin Christensen har takket nej til at medvirke, da han kun ville medvirke, hvis emnet var udlændingepolitik. Det er TV 2/Fyn, der sætter emnerne for interviewet, og i interviewet med Stram Kurs skulle Martin Christensen har svaret på, hvad hans parti mener om velfærd, infrastruktur og tilbagetrækning.

