Eksperiment med støj: - Vi skal skrue ned for larmen og kræve stilheden tilbage

De fleste er efterhånden godt klar over, at den er gal. Der er for megen støj i vores hverdag.

Samtidig dokumenterer videnskabelige undersøgelser, at larmen er med til at gøre mennesker syge.

Nu vil tre kunstnere gøre os endnu klogere på, hvad støj gør ved os mennesker.

- Hvis man læser om stilhed og støj og får det dokumenteret videnskabeligt, kan man forholde sig til det intellektuelt. Men at få lov til at mærke det på sin krop, og faktisk blive udsat for nogle af de her ting, tror jeg vil have en anden påvirkning på folk, siger Nina Helledie, nyuddannet billedkunstner og performer fra Det Fynske Kunstakademi.

Eksperimenterende forestilling

Sammen med skuespiller Joakim Skovgaard og musiker Malte Nordtorp har Nina Helledie taget initiativ til kunstprojektet "Fyrtårn".

Der er ikke tale om en kunstudstilling, heller ikke en teaterforestilling, eller en koncert. De tre kunstneres vidt forskellige faglige baggrund er smeltet sammen i et eksperiment. En form for performance.

Eksperimentet bliver gennemført onsdag, torsdag og fredag i denne uge på Teater Momentum i Odense. Publikum bliver forsøgspersoner og udsættes hver aften for støj og stilhed.

- Stilhed er noget, som vi er blevet bevidste om på et vist niveau, men i vores hverdag er der så meget støj, så vi er kommet til at mangle forankringen af stilheden som noget fundamentalt i vores liv. Der mangler helt klart indsigt, siger skuespilleren Joakim Skovgaard.

Før premieren

TV 2/Fyn møder de tre kunstnere to dage før premieren, hvor Momentums store sal er ved at blive gjort klar. Der lægges op til en stilfærdig scenografi, blandt andet med et hvidt bagtæppe af tynd silke, der vajer blidt.

- Vi har lyst til at gøre opmærksom på vores indre rum. Jeg tror, vores indre rum svinder mere og mere ind på grund af alt den støj, vi bliver udsat for. Og det gør, at vi nemt kan komme til at stå i en overbelastning, siger Nina Helledie.

Publikum vil blive udsat for både støj og stilhed. Ambitionen er at give publikum en så stærk oplevelse, at den kan mærkes både mentalt og i kroppen.

Oplevelsen bliver blandt andet hjulpet på vej med lydlandskaber, som musikeren Malte Nordtorp vil skabe. Han går til gengæld overvejende nøgternt til eksperimentet:

- Jeg er ikke ude i at sige, at støj er negativt, eller at folk larmer for meget. Den stillingtagen, synes jeg, skal være op til publikum. Men jeg håber, at publikum går hjem med en følelse i retning af, at nåh ja, stilheden er her også.

Den eksperimenterende performance "Fyrtårn" får en varighed på mellem 40 og 50 minutter, og kan ses på Teater Momentum onsdag den 19., torsdag den 20. og fredag den 21. juni klokken 19.30.