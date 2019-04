Ofre for terrorangreb blev mindet: - Vi skal stå sammen som mennesker

Onsdag aften blev der på Flakhaven i Odense afholdt en mindehøjtidelighed for ofrene for søndagens terrorangreb i Sri Lanka.

Angrebene har kostet over 350 mennesker livet - heriblandt tre danske børn. Derudover er flere end 500 personer kvæstet.

På Fyn havde en række odenseanske politikere taget initiativ til arrangementet for at mindes ofrene, og godt 100 personer var mødt frem. De lagde blomster og hørte på taler af blandt andre den fynske domprovst Regina Ljung.

Der blev også afholdt et mintus stilhed og sunget fællessang, blandt andet Kim Larsens "Om lidt bliver her stille".

Vi skal stå sammen som mennesker

Anru Narenthirarajah, som har srilankansk baggrund, deltog for at vise sympati med de berørte mennesker.

- Og for at vise solidaritet og for at vise, at vi skal stå sammen som mennesker. Det har påvirket os alle - både her i Danmark og på Sri Lanka.

- Uheldigvis stiger dødstallet hele tiden, og det er gået ud over mange børn. Det er forfærdeligt. Det er rystende, sagde en tydeligt berørt Anru Narenthirarajah.

Thea Juliane Bruun synes ligesom Anru Narenthirarajah, at det er vigtigt at stå sammen i en situation som denne.

- Især når det er så meningsløst. Der er så mange mennesker, der har mistet livet, og så mange mennesker der har mistet deres pårørende, at det er helt vildt vigtigt at vise sammenhold og solidaritet. At ligegyldigt hvor henne i verden, der sker noget, så er vi fælles om det, sagde Thea Juliane Bruun.

I København var der på samme tid mindehøjtidelighed. Her holdt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tale. Efterfølgende spillede musikeren Annika Aakjær et par numre, mens Hjalmer, Kim Larsens søn, afsluttede arrangementet.

Læs også Unik natur opkøbt: Fynske guldblommer og orkideer er statens nu