Fyns Politi: Vi skal tættere på fynboerne

Justitsminister Søren Pape (K) præsenterede mandag udspillet ’Nærhed og tryghed’, der skal styrke politiets borgernære og tryghedsskabende arbejde. Udspillet bliver hilst velkommen på Fyn.

Læs også Regeringen: Fyn skal have flere lokale og borgernære politibetjente

- Justitsministeren har i dag præsenteret et udspil, som ligger rigtig godt i tråd med det, jeg gerne vil arbejde for i Fyns Politi. Vi skal tættere på borgerne og gøre nærhed og tryghed til en endnu større del af vores dna i politiet, skriver politidirektør Arne Gram i en pressemeddelelse.

I alt skal Fyns Politi nu i gang med 14 forskellige initiativer, der kan øge det borgernære politi.

– Vi skal være mere synlige og være der, hvor borgerne er – som vi for eksempel er det, når vi ruller vores mobile politistation ud under Tinderbox. Den form for synlighed har vi allerede planer for at styrke, for vi skal være både gode til det nære og det svære, siger Arne Gram.

Læs også Forstærket kamp mod bander

Fyns Politi er allerede i gang med at indføre flere af de initiativer, der skal bringe politiet tættere på fynboerne. Men først i 2020 vil alle 14 initiativer være på plads.

- Det er mit ønske, at vi gennem de nye initiativer får skabt en politikreds, hvor borgerne føler sig trygge. Det er de heldigvis allerede generelt, men der er ingen tvivl om, at den oplevede tryghed har været under pres de seneste år. Derfor er det vigtigt, at vi værner om trygheden – at vi styrker det nære politiarbejde og prioriterer det relationsopbyggende politiarbejde, siger Arne Gram.

Fyns Politi har allerede deltaget i borgermøder om bandekriminalitet, og et nyt projekt, hvor borgerne kan bestille færdselskontrol, er ligeledes på trapperne. Derudover deltager politiet i såkaldte tryghedsvandringer i udsatte boligområder, og aktuelt er ordensmagten i gang med at samle svar fra 25.000 unge studerende om, hvordan man kan øge trygheden i nattelivet.

- Borgerne er heldigvis generelt meget trygge, men det kan blive endnu bedre. Metoden er, at vi bliver bedre til det nære politiarbejde og skaber en bedre synlighed mellem borger og politi, og vi er allerede i gang på en lang række områder, siger Arne Gram.