Nu er sprognævnet flyttet ind: - Vi skraber ikke bunden

De sidste flyttekasser er ikke helt pakket ud endnu. Men det begynder så småt at ligne noget på den gamle varmecentral på Adelgade i Bogense, hvor Dansk Sprognævn fremover skal styre det danske sprog. Der er godt nok endnu ikke kommet noget skilt op på facaden, men ikke desto mindre bliver huset fyldt med sprogkyndige mennesker og viden fra på mandag.

Min ordenssans vil have det godt, når huset her ligner en arbejdsplads, som ikke er i en transitionsfase, men som faktisk er der til at løse de opgaver, som vi skal. Thomas Hestbæk Andersen, direktør for Dansk Sprognævn

- Vi har været i gang med at flytte møbler rundt - dem, der ikke var helt præcist placeret, pakket kasser ud og sætte bøger på reoler og så videre, fortæller den nye direktør Thomas Hestbæk Andersen til TV 2/Fyn.

Men selvom der stadig står flyttekasser rundt omkring, så er de forskellige rum så småt ved at blive indrettet, så Dansk Sprognævn kan varetage sin opgave med at forske i og følge det danske sprog.

Den nye direktør for sprognævnet, Thomas Hesbæk Andersen, indrømmer, at det har været noget af en opgave at finde sig til rette i de nye lokaler og pakke alle bøgerne ud. Enkelte reoler står dog stadig tomme, når man kigger sig lidt rundt.

Det har ikke været noget med, at vi har måtte skrabe bunden eller ansatte revl og krat. Vi har haft rigtig mange dygtige og velkvalificerede ansøgere, og vi har haft mange til samtale. Thomas Hestbæk Andersen, direktør for Dansk Sprognævn

- Vi er i processen, fortæller direktøren og fortsætter:

- Her har vi vores gamle arkiv, som faktisk er et stykke kulturarv, så det her er næsten en museumsgenstand, som vi har flyttet med.

Er Bogense kompetent nok?

Da det først kom frem, at Dansk Sprognævn skulle flytte til Bogense, var den forhenværende direktør Sabine Kirchmeier-Andersen bestemt ikke tilfreds med flytningen. Hun havde faktisk meget svært ved at se, at sprognævnets opgaver skulle kunne blive udført forsvarligt fra den fynske by Bogense.

- Der er ikke noget galt med Bogense som sådan, men jeg er bange for, at der ikke er de nødvendige kompetencer, som vi kan rekruttere, hvis det viser sig, at nogle af medarbejderne her ikke vil flytte med, sagde hun til TV 2/Fyn den 4. marts sidste år.

Man behøver ikke sidde lårene af hinanden

Der er alle muligheder for at kommunikere med hinanden, selvom man ikke sidder lårene af hinanden. Vi kan jo kommunikere via Skype og mobiltelefoner, og e-mailen er altså opfundet for efterhånenden mange år siden. Thomas Hestbæk Andersen, direktør for Dansk Sprognævn

Den nye direktør, Thomas Hestbæk Andersen, har ikke de samme bekymringer som Sabine Kirchmeier-Andersen. Han forsikrer, at nævnets arbejde bliver varetaget fuldt ud lige så kompetent nu, som da man lå på Frederiksberg i København, selvom kritiske røster har påstået det modsatte.

- Det har ikke været noget med, at vi har måtte skrabe bunden eller ansatte revl og krat. Vi har haft rigtig mange dygtige og velkvalificerede ansøgere, og vi har haft mange til samtale. Og ud af dem, har vi valgt dem, som vi synes på bedst mulige vis kan føre huset her videre, siger han.

Faktisk har det vist sig, at halvdelen af sprognævnets medarbejdere er flyttet med til Fyn, selvom den forhenværende direktør frygtede noget andet.

- Der er et forskningsmiljø på Syddansk Universitet. Der er alle muligheder for at kommunikere med hinanden, selvom man ikke sidder lårene af hinanden. Vi kan jo kommunikere via Skype og mobiltelefoner, og e-mailen er altså opfundet for efterhånenden mange år siden, slår han direktøren fast.