Klar til Grand Prix for børn: Vi synger om, hvordan det er at gå i SFO

- Er I klar med kopperne?

Pædagog Donny Holst behøver ikke sige mere, før en gruppe topmotiverede børn sidder klar med en stak kopper ved et bord.

Det er vigtige rekvisitter til gruppens optræden, som de er ved at øve.

- Vi er ved at øve til OGP, forklarer Christian Kragelund Frederiksen fra 3.a på Marie Jørgensens Skole i Odense.

Og det kræver måske lige en forklaring, for OGP er Odeons Grand Prix for børn, ikke at forveksle med MGP.

OGP er et projekt, hvor deltagerne udelukkende kommer fra Odenses skolefritidsordninger. Tyve sange var tilmeldt den første runde, og juryen udvalgte derefter ti sange til finalen, der foregår på fredag i kulturhuset Odeon i Odense.

- Det vigtige er, at børnene får en god oplevelse. At de kommer ind og får lov til at stå i Store Sal og prøve at være superstjerne for en dag, forklarer Kristine Nielsen, der er eventkoordinator i Odeon.

Eventkoordinator Kristine Nielsen mener, at fredagens vigtigste opgave er, at sikre en god oplevelse for børnene. Foto: Morten Grundholm

I finalen er alle børnene fra de tilmeldte fritidsordninger inviteret, og klassekammeraterne til de optrædende har fået en plads i salen. Som vært har Odeon hyret TV-værten Bubber til at styre slagets gang.

Dyst på sangglæde

Marie Jørgensens Skole er kommet i finalen med hele to numre. Det ene handler om et nærliggende tema.

- Vi synger om, hvordan det er at gå i SFO. Det er fedt, og det er sjovt, siger Sophia Varming fra 3.a.

Med både dansere, rytmegruppe og sangere er der fuld knald på nummeret "SFO den er go'", der er baseret på nummeret "Cops" fra filmen "Pitch Perfect". Børnene har så sammen med pædagog Donny Holst arbejdet med en ny dansk tekst til melodien.

Det andet nummer hedder "Det er fedt at være barn", hvor både musik og tekst er nyskrevet.

- Det har været hårdt, men også sjovt. Vi har øvet rigtig meget, også i ferierne, siger Sophia Varming.

På fredag gælder det så om at vise alt, hvad de kan. På første række i salen sidder juryen, der består af musiker Anita Lykkegaard, skuespiller Torben Iversen og formand for H.C. Andersen Festspillene Rune Kallager.

Donny Holst har prøvet at forberede børnene på oplevelsen ved at tage dem med på besøg i den store sal.

Pædagog Donny Holst har øvet intenst sammen med børnene fra Marie Jørgensens Skoles fritidsordning. Foto: Morten Grundholm

- Jeg tror, de fik et størrelseschok, da de så, hvor stor scenen egentlig var, og hvor mange mennesker, der kan komme og kigge. Men jeg tror, det bliver fantastisk for dem, siger Donny Holst.

Fremtidens billetkøbere

For Odeon handler det om at give børnene et forhold til stedet. Om mange år er det dem, der kommer til at købe billetter til events derinde.

- Ja, det lyder måske ikke så pænt, men et eller andet sted er det jo en måde at give børnene noget kultur fra starten af. Og lade dem være en del af Odeon og Odense på den måde. Det glæder vi os til, siger Kristine Nielsen fra Odeon.

I første omgang ser børnene ikke sig selv som de kommende kulturforbrugere. De har et knivskarpt fokus på finaledagen fredag.

- Jeg tror, det bliver helt vildt fedt, siger Johanne Bog Højvang fra 3.a.

Show kan ses online

Der bliver rig mulighed for at følge med i showet og begivenhederne bag kulissen.

TV 2/Fyn viser showet med de sangglade børn direkte på tv2fyn.dk fredag den 22. februar fra klokken 14-16.

Derudover kan man følge med bag kulisserne fra om formiddagen, når børnene møder ind og gør klar til optræden.

Det foregår på TV 2/Fyns Instagram-profil.

Her kan du se reportagen fra øvningen på Marie Jørgensens Skole: