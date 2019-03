Trine Bramsen: - Vi vil forbyde kviklån

Tirsdag skal Odenses beskæftigelsesudvalg beslutte, om kommunen skal stille gratis hjælp til rådighed til borgere, der er havnet i endeløs gæld på grund af for mange dyre kviklån.

Forslaget er stillet af socialdemokraten Claus Skjoldborg Larsen, men hans fynske partifælle på Christiansborg Trine Bramsen vil gå endnu længere i kampen mod kviklån.

- Vi ønsker at forbyde den lånetype, fordi det lokker for mange unge ud i fordærv og håbløs gæld. Derfor skal det slet ikke være en lånetype, man kan udbyde. Lige nu er der ikke flertal i folketinget for at forbyde kviklån, men her og nu kunne man jo starte med at forbyde al form for markedsføring for de her lån, siger Trine Bramsen til TV 2/Fyn.

Vil have loft over låneomkostninger

Finans Danmark har netop foreslået et loft over de årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 50 procent. Hvis det bliver en realitet, vil det betyde, at låntageren maksimalt kan betale halvdelen af lånebeløbet i renter hvert år.

Som det er i dag, er der nemlig ingen begrænsning for de årlige omkostninger i procent, og det har betydet, at nogle kviklån har haft en årlig omkostning i procent på 759 procent.

Derfor er det en samfundspligt at beskytte borgerne mod uoverskuelige lånetyper, mener Trine Bramsen.

- De her lån er skabt til at binde mennesker, som ikke kan gennemskue lånene, til gæld. Det er vores pligt som samfund at beskytte mennesker mod at ende i en uoverkommelig gæld, og derfor vil vi meget gerne begrænse dem, siger hun og fortsætter:

- Jeg kommer til at tage det op på Christiansborg og stille spørgsmål til ministeren. De blå partier ønsker ikke at forbyde de her lån, men jeg vil have ministeren til at forholde sig til den teknologiske udvikling, hvor man nemt bliver mødt af tilbud om kviklån på telefonen, siger Trine Bramsen.

Rådgivning på dagsordenen

I Odense Kommune er Claus Skjoldborg Larsens (S) forslag på dagsordenen på tirsdagens møde i beskæftigelsesudvalget.

Her skal udvalget beslutte, om kommunen skal tilbyde hjælp og rådgivning til borgere, der fristes af kviklån med ekstremt høje renter.

- Jeg håber, at forvaltningen vil kigge på, hvad vi kan gøre anderledes. Vi skal se, om vi kan finde en måde, så der kommer rådgivning til dem, som er i klemme. Den Frie Rådgivning i Vollsmose kunne være fin at få udbredt til flere. Men jeg er glad for, at jeg har fået folketingsgruppen til at kigge på det, så der nu bliver arbejdet på det ovre på borgen, siger Claus Skjoldborg Larsen.

En opgave for Christiansborg

I øjeblikket er der i udvalget opbakning til forslaget fra Socialdemokratiet, mens Venstre og Konservative er imod.

Søren Windell fra de Konservative kalder det et sympatisk forslag, men han ser det dog som en sag for folketingspolitikerne og ikke de enkelte kommunalbestyrelser.

- Det her er måske ikke en kerneopgave i Odense Kommune. Finansrådet er også ude og foreslå, at vi skal have et øvre loft på 50 procent i ÅOP. Så jeg synes lidt, at det er en Christiansborg-ting, som vi tager ned i kommunen, men samtidig er det jo os, der sidder med de borgere, det handler om.

- Så vi har også en udfordring her, men i stedet for at Odense måske skal lave en stor informationskampagne, så skulle vi måske have flere med, så vi ikke sidder her og opfinder den dybe tallerken, for det her er et landsdækkende problem, siger Søren Windell.