Faaborg-elever lærer om demokratiet på Folkemødet: Vi vil gerne interviewe Rasmus Paludan

De sidste telte er ved at være sat op i den lille fynske lejr i ungdomscampen på Bornholm. Her skal fire unge 8. klasseselever fra Enghaveskolen i Faaborg bo de næste dage. Turen til Folkemødet har et formål: De skal lære om demokratiet som journalister i Friskolernes projekt 'Unge Stemmer'.

- Vi har haft lejligheden til at lære de unge op i basis journalistik og nu skal de ud og møde nogle rigtige politikere og stille nogle spørgsmål, siger Per Ølhom, der er redaktør i Friskolerne (Tidligere Dansk Friskoleforening, red.).

Det er igennem de spørgsmål, som eleverne kommer til at stille til politikerne og meningsdannerne, de lærer om demokratiet forklarer Per Ølholm:

- De kommer til Folkemødet og møder de politikere, som de ellers kun ser i fjernsynet, som de får mulighed for at stille nogle spørgsmål. De finder ud af, at deres stemme har en klang og at de opdager, at det giver mening at gå ud og spørge politikerne om noget. Vi regner også med, at de får svar, siger Per Ølholm.

Fedt med en ny måde at lære på

To af eleverne, der er med på Bornholm fra Enghaveskolen, er Natalie Heitmann Nielsen og Marcus Vejlemark. De glæder sig begge til de næste dages arbejde og til at opleve Folkemødet.

Natalie Heitmann Nielsen glæder sig til at lære om demokratiet på en ny måde på Folkemødet. Foto: Cecilie Nisgaard

- Jeg glæder mig meget til at se pladsen og til at alle politikerne kommer. Jeg glæder mig også til at komme ud af min comfort zone og til at træde frem og stille spørgsmål til folk. Det synes jeg er rigtig sjovt, siger Natalie Heitmann Nielsen.

Hun er glad for den mulighed, hun har fået ved at komme med på Folkemødet for det er en mere spændende måde at lære på.

- Vi har noget hygge indover, fordi vi er en flok unge, der er afsted, og så har vi nogle professionelle med. Her skal vi ud og lave noget arbejde, og det er sgu seriøst. Det gør en stor forskel. Det er et folkemøde, så politikerne er åbne overfor os, siger Natalie Heitmann Nielsen.

Marcus Vejlemark er enig med sin klassekammerat.

- Jeg tænker helt klart, at det er langt sjovere at være her end at sidde i et klasselokale og læse en eller anden tekst, siger han.

Marcus Vejlemark vil gerne stille spørgsmål til Rasmus Paludan, hvis han får muligheden. Foto: Cecilie Nisgaard

Spørgsmål til Paludan

Dagen igennem har de forberedt de næste dage og talt med lokale på folkemødet. Begge elever har klare ambitioner om, hvem de gerne vil interviewe de kommende dage. De er enige om, hvem der står i toppen af listen over, hvem de gerne vil stille spørgsmål til: Rasmus Paludan.

Det kunne bare være lidt sjovt, fordi han har været så meget fremme i medierne. Jeg gad godt at stille ham nogle lidt provokerende spørgsmål og få ham ud af sin comfort zone, selvom det nok er lidt svært, men jeg vil gerne prøve, siger Natalie Heitmann Nielsen.

De mange udtalelser om udlændinge på blandt andet youtube har gjort ham interessant i Marcus Vejlemarks øjne.

- Han er interessant, fordi han siger nogle ting, der er lidt makabre. Han lægger det, han siger ud på de medier, som vi følger med i, og derfor har vi fulgt mere med i, hvad han siger, fremfor hvad andre politikere siger, fortæller Marcus Vejlemark.

Han er ikke i tvivl om, hvad han vil spørge ham om, hvis han får muligheden:

- Hovedspørgsmålet er, om det er alle, der ikke er danskere, der skal smides ud og hvorfor, siger Marcus Vejlemark.

