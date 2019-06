Store fynske musikdrømme: - Vi vil gerne op på Orange Scene

- Klar? Er du klar?

Der er ikke særlig meget, der er ligeså optur som at spille musik August Kulmann Hall, producer, Statisk

Forsanger Mathias Ranch Skov går en hurtig runde i det lille, orange øvelokale.

Bandet Statisk er udnævnt som ét af otte finalistbands, der deltager i DR, Bandakademiets og Smukfests KarriereKanonen, der har fostret navne som The Minds of 99, Magtens Korridorer og Marie Key.

I dag er det odenseanske band samlet for at øve deres setliste.

- Alle er vist klar. Skal vi spille "Blind"?, lyder det fra den 20-årige forsanger.

- Ja, bekræfter producer og guitarist August Kulmann Hall på 19 år.

Kort efter strømmer elektroniske toner ud af øvelokalets højtalere. Samtidig fylder trommer, guitar og keyboard langsomt rummet, mens forsangeren finder vokalen frem.

Læs også Dokumentar: Midtfyns tilbage med næsten udsolgt festival

Venner på Sydfyn

I et lille redigeringsrum på Svendborg Musikskole sidder kammeraterne Gregers Møller Jensen, Mads Skov Hansen og Søren Bastrup Bojsen. De tre skiftes til at spille trommer, percussion og synger vokal i bandet Patina.

Foran de tre står en stor skærm mellem to højtalere. Skærmen er dekoreret med et hav af musiktracks og toner.

- Vokalerne er ikke på endnu, understreger Gregers Møller Jensen på 25 år.

- Det er bare instrumentalt, supplerer Mads Skov Hansen, der er 22 år.

Ligesom Statisk er Patina udnævnt til at være et af otte finalebands i KarriereKanonen, der kæmper om at vinde konkurrencen. I dag er de tre gutter samlet for at skabe ny musik til deres band, der er mindre end ét år gammelt.

Læs også Lillebæltsbroen holder på en af Danmarks bedst bevarede hemmeligheder

KarriereKanonen KarriereKanonen er organiseret af DR, Bandakademiet og Smukfest.

Det er et talentudviklingsforløb og en konkurrence for nye musikalske talenter.

I år har 1.706 kunstnere / bands været tilmeldt. Otte deltagere er med i dette års finale: Patina

Angående Mig

Frida Diamant

Statisk

Elyss

Gimi

Undertekst

Høker De otte bands skal optræde på scenen Kærligheden ved Smukfest 2019. Kilde: KarriereKanonen Se mere

Torsdag den 3. maj klokken 16.30 stod Statisk på scenen ved Spot Festival i Aarhus. Præcis 24 timer senere stod Patina præcis samme sted.

Foran de to bands sad blandt andre arrangørerne af KarriereKanonen. De skulle afgøre om de to fynske bands var gode nok til at gå videre i talentkonkurrencen.

Det var de.

Dermed er de to bands blandt de otte bedste kunstnere i dette års udgave af KarriereKanonen, der har haft 1.706 deltagere. Det betyder også, at begge bands skal spille i forbindelse med Smukfest i starten af august.

- Jeg har aldrig været på Smukfest, men det bliver mega fedt. Vi glæder os herremeget til det, forklarer August Kulmann Hall fra Statisk.

Også svendborgensiske Patina ser frem til at spille på Kærligheden ved den østjyske festival.

- Det er et dejligt skulderklap at blive udvalgt til finalen af KarriereKanonen. Det er lidt et kvalitetsstempel, forklarer Mads Skov Hansen.

Frontmændene i Statisk bruger op mod 70 timer i ugen på deres band. Foto: Olav Fonager

Satser alt

I Odense har Mathias Ranch Skov og August Kulmann Hall længe drømt om succes med deres fælles projekt.

- Det har altid ligget i kortene, at vi skulle sigte efter det her. Og så har vi heldigvis fundet hinanden, forklarer forsanger Mathias Ranch Skov.

De to unge odenseanere kommer fra to vidt forskellige musikalske baggrunde. August Kulmann Hall har mest spillet rock og metal, mens Mathias Ranch Skov har erfaringer med musical.

- Fra en meget tidlig alder har det for os begge været musikken, der greb os. Det har vi altid følt, understreger August Kulmann Hall.

Jeg passer ikke ind i uddannelsessystemet, og den måde, som det hænger sammen på. Jeg kan ikke finde ud af det Mathias Ranch Skov, forsanger, Statisk

De to har en 10. klasses eksamen og dedikerer efter egne beregninger omkring 70 timer i ugen til Statisk.

- Jeg passer ikke ind i uddannelsessystemet og den måde, som det hænger sammen på. Jeg kan ikke finde ud af det, siger Mathias Ranch Skov og tilføjer:

- Det er vigtigt for mig, at jeg er glad. Man skal gøre noget, man har lyst til. Ellers er livet ikke særlig fedt at leve.

Han bliver suppleret af musikkollegaen.

- Der er ikke særlig meget, der er ligeså optur som at spille musik, forklarer August Kulmann Hall.

Det fynske bånd

Selvom de to fynske bands konkurrerer om at vinde KarriereKanonen, så kan de enes om, at Fyn har haft en afgørende betydning for deres musik.

- Når vi kommer herned (til Svendborg, red.), så er der en særlig ro på, siger Mads Skov Hansen, der bor i Odense.

Bandets to øvrige medlemmer er rykket til København. De har alle tre boet i Svendborg.

Her spiller de to bands på Fyn PATINA - Rudme Festival, juli

Statisk - Rudme Festival, juli

Statisk - Kulturnaut, Faaborg, juni

- Det (Roen i Svendborg, red.) kan noget helt særligt, når man skal lave musik, tilføjer han.

Den holdning går igen hos Søren Bastrup Bojsen.

- Der er nogle, der tager til den samme campingplads hvert år. Måske er det lidt samme følelse, vi har, når vi træder ind i byen. Det genkalder en ro, forklarer han.

Ifølge Gregers Møller Jensen er det afgørende for at færdiggøre et nummer, at Patina mødes i lokalet på Svendborg Musikskole.

- En skitse kan godt stamme fra Københavns gader, men hvis den skal komme til sit fulde, så tror jeg, at det er vigtigt, at vi kommer herned (til Svendborg, red.), forklarer han og tilføjer:

- Det er i virkeligheden her, hvor vi allesammen har lært håndværket.

Også hos Statisk fylder bandets ophav meget.

- Der er et specielt bånd mellem folk (fra Odense, red.). Man vil gerne hjælpe hinanden, siger Mathias Ranch Skov.

00:30 Svendborg spiller en rolle i den musik, som Patina laver. Video: Morten Albek Luk video

Drømmen om Orange Scene

- Skal vi åbne Orange, eller hvad? spørger Gregers Møller Jensen.

- Ja, det kunne da godt være, svarer Søren Bastrup Bojsen kontant igen.

Det er ingen hemmelighed, at Patina sigter efter noget større end en optræden på Kærligheden ved Smukfest. Det skal ske ved at udbrede bandets musik.

- Om fem år er vi forhåbentlig nået ud til et endnu bredere publikum, end vi er nu. Jeg tror, at folk kan mærke den energi, vi har i projektet, fortæller Søren Bastrup Bojsen.

- Vi har skyhøje ambitioner, konkluderer Gregers Møller Jensen.

Hos Mathias Ranch Skov og August Kulmann Hall håber man også, at Statisk kan stå på den største festivalscene i Danmark.

- Om fem år har vi forhåbentlig spillet på Roskilde Festival, siger forsangeren.

- Vi vil gerne op på Orange Scene. Det er i hvert fald en drøm, understreger August Kulmann Hall.

Statisk og Patina spiller til finalen af KarriereKanonen tirsdag den 6. august i forbindelse med Smukfest.