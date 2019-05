100 millioner ekstra til politiet: Vi vil have dobbelt så mange betjente

I Region Syddanmark er indbrud i almindelige huse på et år steget med 110 procent. Og så skulle man måske tro, at der var kommet mere fokus på indbrud. Status er dog, at kun fem procent af alle indbrud på Fyn bliver opklaret.

I efteråret 2019 skal der forhandles et nyt politiforlig, hvorfor det også må formodes, at det er her, at DF kommer til at rejse krav mod, at politiet skal have flere penge.

Det hjælper jo ikke bare at sige “højere straf, højere straf”, når vi rent faktisk ikke sikrer, at vi fanger dem. Så kan man jo hæve straffen i det uendelige. Trine Bramsen, Folketingskandidat, Socialdemokratiet.

- Til de kommende forhandlinger vil vi foreslå, at der skal være dobbelt så mange politifolk til at opklare den her slags indbrud. Vi vil også give politiet nogle bedre værktøjer. For eksempel skal vi have bedre og flere nummerpladetrackere, så politiet bedre kan følge folk, siger Jens Henrik Thulesen Dahl, som er folketingskandidat for Dansk Folkeparti.

Læs også Indbrudstyvenes paradis: Kun 5 ud af 100 indbrud opklares på Fyn

Værst står det til i Tranekær på Langeland, hvor kun to af ud af de 220 anmeldte indbrud er endt med en fældende afgørelse. Der er tale om en opklaringsprocent på 0,9 procent, hvilket gør Tranekær til det sted på Fyn, hvor indbrudstyvene har størst chance for at gå fri.

- Det er jo et kæmpeproblem. Dels så giver det jo en usikkerhed for de borgere, der oplever indbruddet. Samtidig sender det også et signal til indbrudstyvene om, at de bare skal gå ud og bryde ind. Det er jo ikke en opfordring, men det bliver det jo nærmest, når det er så risikofrit, som det er nu, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Dansk Folkeparti vil have, at der skal bruges 100 millioner kroner ekstra på politiet. De skal blandt andet bruges på at fordoble antallet af betjente, flere nummerpladescannere og så vil de hæve straffen for indbrud med op til 12 år, fortæller Jens Henrik Thulesen Dahl.

- Vi bliver også nødt til at have permanent grænsekontrol, så vi kan styre kontrollen ud af landet, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Læs også Indbruds-forvirring: Anholdelser af omrejsende får kurve til at knække

Højere straf er ikke løsningen

Folketingskandidaten Trine Bramsen fra Socialdemokratiet mener ikke, at løsningen på problemet er højere straffe, hvis man alligevel ikke kan fange indbrudstyvene.

- Det hjælper jo ikke bare at sige “højere straf, højere straf”, når vi rent faktisk ikke sikrer, at vi fanger dem. Så kan man jo hæve straffen i det uendelige. Der hvor vi skal sætte ind, er der, hvor der bliver rokeret rundt, så der er nok bemanding på indbrudsafdelingerne. Og så er det jo vigtigt, at politiet kommer ud, når man har haft indbrud. Borgerne skal vide, at politiet rent faktisk forholder sig indbruddene, siger Trine Bramsen til TV 2/Fyn.