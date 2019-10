Sygeplejerske om spareplan: - Vi vil ikke kunne overholde loven

Sygeplejerske Katrin Johannsdottir kan slet ikke genkende sin arbejdsplads i en rapport, hvor det beskrives, at den kommunale sygepleje i Assens kan reduceres med 5,6 millioner kroner om året.

- Det var så langt ved siden af virkeligheden. Det er det, der er skræmmende, siger hun om rapporten, der er udarbajdet af konsulentfirmaet BDO og danner grundlag for den budgetaftale, som et flertal indgik for knap to uger siden.

Hun undrer sig over, at man vurderer, at der kan spares yderligere på området.

- Vi har været igennem mange besparelser. Vi er gået fra tre natsygeplejersker til én akutsygeplejerske i hele kommunen om natten, siger hun.

Frygter flere fejl

Besparelsen på 5,6 millioner svarer til, at mere end en fjerdedel af lønbudgettet til kommunens sygeplejersker forsvinder allerede næste år.

- Den her besparelse går direkte ud over vores patienter, og det er skræmmende. Og det går galt, siger Katrin Johannsdottir.

Hun mener, besparelsen er fuldstændig urimeligt, når man tager antallet af plejekrævende borgere og komplekse opgaver taget i betragtning.

- Det er at slagte en hel sygeplejegruppe. Vi kan jo ikke dække hele døgnet med sygepleje og akutsygepleje - det kan ikke lade sig gøre, siger Katrin Johannsdottir.

Det er patienternes ve og vel og livskvalitet, hun fryter nye besparelser vil koste. Men også kollegaer kan komme til at bryde loven, når de går på arbejde, mener Katrin Johannsdottir:

- Der er ikke nogen af os, der kan overholde dokumentationspligten eller autorisationsloven eller sundhedslovgivningen eller arbejdsmiljølovgivningen eller loven om akutsygepleje. Der er så mange ting, vi er forpligtet til, og sygeplejersker hæfter altid for egne handlinger.

Kommunens besparelser vil betyde, at 100 syge borgere den sygepleje, de modtager i dag. Antallet af plejeminutter til alle øvrige patienter vil samtidig blive beskåret.

