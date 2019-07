Har ligget i kø i et døgn: - Vi vil på første række

Man kunne tro, de havde læst forkert på billetten, men det var helt med vilje, at Sascha Bentsen og Christina Røssel Petersen ankom, 21 timer før dørene åbner til lørdagens Ed Sheeran-koncert i Tusindårsskoven i Odense.

Der er nemlig en helt simpel forklaring.

- Vi vil gerne på første række, siger Sascha Bentsen.

Det er hendes første Ed Sheeran-koncert, mens veninden Christina Røssel Petersen har set den rødhårede popsensation før.

Det er bare helt specielt at stå allerforrest, og at der ikke står nogen foran én. Christina Røssel Petersen, koncertgæst.

- Jeg har også stået forrest før. Og det var bare det bedste, siger Christina Røssel Petersen.

Sov i telt for at komme først

Mange af de store koncerter i Danmark giver mulighed for, at man kan købe en såkaldt Golden Circle-billet, som sikrer, at man får pladser tæt på scenen. Den slags billetter har man ikke kunnet købe til Ed Sheerans dobbeltkoncert i Odense, og derfor valgte de to piger at tage ekstra tidligt afsted.

De ankom fredag klokken 19 og har overnattet i telt for at sikre sig en plads helt oppe foran.

- Det har været godt. Personalet har været gode til at tage sig af os. Der har været god sikkerhed og ro, siger Christina Røssel Petersen.

De er enige om, at det har været det hele værd, hvis de kan sikre sig en plads på række et.

- Det er bare helt specielt at stå allerforrest, og at der ikke står nogen foran én. Oplevelsen bliver ikke ødelagt af, at nogen står foran én, siger Christina Røssel Petersen.

Har købt billet til begge dage

Hvis det ikke skulle blive til en plads på første række, så har Christina Røssel Petersen en mulighed ekstra meget snart. Hun har nemlig både købt billet til koncerten lørdag og koncerten søndag.

- Når han er her, vil jeg gerne opleve ham. Man ved jo aldrig, hvornår han kommer igen, siger hun.

Det kan dog vise sig, at ventetiden har været forgæves, da alle, der har ligget i kø bliver lukket ind på samme tid.

- Det er lidt nedern, siger Christina Røssel Petersen.

Løsningen er dog ligetil.

- Så skal jeg bruge mine lange ben og min kondition til at løbe, så vi kan komme forrest, siger Sascha Bentsen.

