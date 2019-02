Cheftræneren glad for OB-comeback: - Vi viser fantastisk moral

Alle med et OB-stribet hjerte måtte hele følelsesregistret igennem onsdag aften, da OB på hjemmebanen i Bolbro spillede kvartfinale i pokalturneringen mod Esbjerg.

OB kom hurtigt bagud, men fik i anden halvleg udlignet. I den forlængede spilletid gentog det mønster sig, og kampen måtte derfor afgøres i straffesparkskonkurrence. Her kom OB’erne igen bagud, men endte til slut alligevel som sejrherrer, og dermed er klubben i semifinalen for første gang siden 2010.

Det store og flerfoldige comeback glæder OB-træner Jakob Michelsen.

- Det viser jo noget om en fantastisk moral, vi har fået banket ind i holdet. At vi kan slå tilbage, ligesom vi gjorde i søndags, hvor vi også var bagud mod Horsens, siger træneren til TV 2 /Fyn.

Glad for semifinaleplads

Undervejs i helaftensdramaet var der både tænding og spænding på OB-bænken. Men til allersidst var det op til spillerne på banen, da det skulle afgøres på straffespark.

- Da først straffesparkskonkurrencen kørte, da tog vi det egentlig rimelig roligt. Da er det ude af ens hænder, og sådan en straffesparkskonkurrence er lidt som at trække et halmstrå – og der var vi så heldige og dygtige til at trække det længste strå, siger Jakob Michelsen.

Cheftræneren mener, at OB spillede en helt fin kamp, til trods for at de var bagud to gange og først til sidst i den forlængede spilletid fik scoret det udlignende mål, der holdt liv i kampen.

Når man tager tre ud af fem spark, så vidner det bare om høj, høj klasse. Han redder os jo Jakob Michelsen

- Jeg synes egentlig grundlæggende, at vi kommer godt fra land i dag og spiller en fornuftig omgang fodbold. Det er lidt misvisende, at vi var bagud ved pausen. Vi mangler lige at sætte den sidste aflevering på.

- Men overall masser af drama, og det er jo det, pokalfodbold handler om, og nu står vi i en semifinale, og det er selvfølgelig rigtig dejligt, siger Jakob Michelsen.

- Grytebust redder os

Som så mange gange før var det OB’s målmand Sten Grytebust, der endte med at blive kampafgørende.

Først med flere fremragende redninger i både den ordinære og den forlængede spilletid og siden med imponerende tre redninger i straffesparkskonkurrencen.

Den norske keeper har en stor stjerne hos træner Michelsen.

- Når man tager tre ud af fem spark, så vidner det bare om høj, høj klasse. Han redder os jo, og det er jeg helt sikker på, at især Jens Jakob Thomasen og Niclas Helenius er rigtig glade for det, siger træneren med henvisning til de to OB-spillere, der misbrugte deres forsøg under straffesparkskonkurrencen.

OB-målmand Sten Grytebust stod for tre straffesparksredninger, da OB onsdag sendte Esbjerg ud af pokalturneringen. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix