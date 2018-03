Viceborgmester: Odenseansk fodbold plages af jalousi og fnidder-fnadder

Tim Vermund opfordrer andre fodboldklubber til at støtte op om OB som øens hold

Odenses socialdemokratiske 1. viceborgmester har en opfordring til byens fodboldmiljø: Drop jalousien og stå sammen om OB.

- OB er den største idrætsarbejdsplads i byen, men jeg oplever, at der er enormt meget klubjalousi. Hver eneste gang vi vedtager noget, der kunne være til gavn for OB, er der enormt meget dårlig presse og enormt mange klubber, der ser skævt til det, siger Tim Vermund ifølge Tipsbladet til podcasten Stemmer Fra Ådalen.

Det går ifølge viceborgmesteren ud over samarbejdet mellem kommunen, byen og klubben og skaber en berøringsangst, hvor politikerne har svært ved at træffe de rigtige beslutninger.

- Det virker til, at OB gerne vil, og byen burde understøtte det noget bedre. Men det bliver svært, for vi politikere er som alle andre. Vi vil gerne gøre det, der er behageligt. Hvis man får skældud, hver eneste gang man gør noget for OB, har man en tendens til at fokusere på noget andet.

Tim Vermund mener, at Odense burde være et lokalt samlingspunkt.

- Vi lider under, at der er mange fans af B1909 og B1913 og mindre klubber, som nærmest har hadet OB mere, end de har holdt af den. Det potentiale, der er i at samle byen om Superliga-klubben, er udfordret af det. Fodbolden lider under det, og derfor er det min appel, at man bør stå sammen om OB.

Nu vil han have gjort op med det politiske fnidder-fnadder.

- Politisk set kunne vi godt være mere modige, så vi kan få startet nogle samtaler, der får tingene til at køre bedre, slutter viceborgmesteren.