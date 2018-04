Viktor Axelsen: Usikker på eget niveau

Den danske verdensmester i herresingle ved ikke, hvor han står, inden han gør comeback i næste uge ved EM.

Badmintonspilleren Viktor Axelsen er helt skadefri og klar til at gå på banen ved EM i Huelva, der begynder i næste uge.

Den danske verdensmester i herresingle har dog svært ved at gennemskue, hvad han skal forvente sig af turneringen.

- Det er svært at sige, hvor jeg ligger henne niveaumæssigt, da jeg ikke har spillet særlig mange kampe. Heller ikke til træning. Men jeg har en forventning om, at jeg nok skal have et fornuftigt niveau.

- Jeg vil ind og nyde, jeg er tilbage, og forhåbentlig kan jeg bruge EM til at finde tilbage til mit niveau, siger Viktor Axelsen til TV2 Sport.

Den 24-årige dansker blev i februar opereret i sin ene fod. I sidste måned stillede han derfor ikke op ved All England i Birmingham.

Viktor Axelsen vandt EM i 2016, mens han ved sidste års EM hentede bronze.

EM bliver spillet fra 24. til 29. april.

