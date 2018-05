Victoria erstatter Pernille Skipper: - Jeg er ikke i tvivl om, jeg kan bruges på Fyn

Enhedslistens nye fynske nummer ét har mødt medlemmerne i Nyborg. Den 26-årige københavner mener selv, hendes chancer for en plads i Folketinget efter næste valg er "ret gode".

En tirsdag aften i maj er vimpler med Enhedslistens logo stillet op foran Anders Draghes Gård på Kongegade i Nyborg. Indenfor er lokalafdelingen samlet til et åbent møde, der skal introducere nyborgenserne for de rød-grønnes nye, fynske spidskandidat.

Det er en stor mundfuld, men vi er i gang med at lægge nogle planer, så vi bliver helt klar til valget. Victoria Velasquez, Enhedslisten

- Skal jeg bare gå i gang, spørger aftenens hovedperson, da klokken passerer starttidspunktet.

Hun hedder Victoria Ninosca Risbjerg Velasquez. Navnet har hendes mor taget med sig fra Latinamerika. Hun er 26 år gammel og ankommet med toget fra København tidligere på aftenen. Her bor og arbejder hun til daglig.

- De fleste punkter i det politiske program kan jeg selv forklare. Resten er jeg sikker på, vi finder ud af sammen, siger hun og gestikulerer med det røde hæfte, der udgør Enhedslistens nye plan: “100 dage med Enhedslisten”.

Sammen med hende selv er den centrum for opmærksomheden til aftenens møde.

Vil invitere fynboerne på kaffe

Det er tydeligt, at det bemærkelsesværdigt lune maj-vejr har afholdt andre end lokalafdelingens aktive at møde op til dagens møde, men det gør ikke aftenen mindre vigtig for den unge politiker.

- Vi har lavet et initiativ, der handler om, hvad der skal ske, hvis Enhedslisten kommer i regering. Der er både finansieringen, og så handler vores 100 initiativer om at prioritere. Det er nogle af de ting, vi skal diskutere på mødet i dag, siger hun til TV 2/Fyn.

Hun blev valgt som nummer ét i Storkreds Fyn på Enhedslistens seneste årsmøde. Ifølge hende selv er hun “ret sikker” på at få en plads i Folketinget efter næste valg.

- Mine chancer er ret sikre. Faktisk håber jeg på, at Enhedslisten kommer til at gå frem. Især fordi vi har rigtig mange løsninger på de klimaudfordringer, vi står overfor, fortæller Victoria Velasquez.

Men for at nå målet skal der stadig samarbejdes med de lokale foreninger på Fyn. Og så vil hun ud og møde fynboerne.

- Jeg vil komme rigtig meget ud og møde fynboerne. Og så skriver jeg jævnligt, at jeg gerne kommer forbi til en kop kaffe for at se høre, hvad folk har på hjertet. Hvad er det, der på virker deres hverdag? Og det kan både være de gode og mindre gode historier, forklarer hun.

FAKTA: Derfor er Victoria Velasquez nærmest sikker på plads i Folketinget Enhedslisten er et af de få danske partier, der benytter sig af partilister ved valg.



Partiliste betyder, at Enhedslistens medlemmer bliver enige om den rækkefølge, kandidaterne skal opstilles i. Ved valg går Enhedslistens stemmer først til nummer ét på listen, derefter til nummer to og så videre. Som nummer ét på Enhedslistens kandidatliste i Storkreds Fyn går alle stemmer på Enhedslisten derfor direkte til Victoria Valesquez, indtil hun har nok til at blive valgt ind. Derfor har Victoria Velasquez god grund til at føle sig nogenlunde sikker på en plads i Folketinget.



De fleste andre politiske partier bruger sideordnet opstilling, når de opstiller kandidater ved valg.



Sideordnet opstilling betyder, at kandidaterne ikke prioriteres af partiets medlemmer. Ved valg er det kandidaternes personlige stemmetal, der afgør, om de bliver valgt. Stemmer til partiet, og ikke til en kandidat, fordeles mellem kandidaterne efter deres personlige stemmetal. På den måde er alle kandidater i princippet ligestillede.

Fokus på samfundets svageste

Til mødet i Nyborg hænger Victoria Velasquez papirark op på væggen. Her har hun skrevet aftenens emner i punktform og tegnet tegninger til.

“De 100 dage med Ø”, står der på det ene. “Selvstændig rolle”, "Alt skal kunne finansieres" og "Analyse af DK, Europa og verden" på et andet.

- Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om jer, og hvorfor I er her, siger hun henvendt til de fremmødte, der har forsynet sig med sodavand og dåseøl.

Efter en præsentationsrunde går hun i gang med at fortælle om Enhedslistens nye plan. Enkelte af de fremmødte noterer pointer på medbragt papir og kommer med få kommentarer, mens de lytter til deres nye fynske spidskandidat.

- Vi mener sådan set, at de, der har tjent en masse penge på andres arbejde, godt kan bidrage med lidt ekstra, fortæller Victoria Velasquez.

- De seneste år er der kommet reformer, der har gjort, at uligheden er steget. Jeg har selv været bisidder for en kvinde, der bliver mødt af alt for høje krav fra systemet. Det er noget af det, jeg brænder for: At vi tager os af de svageste i samfundet, og at man som lønmodtager står sikkert og har et godt arbejdsliv.

Planen "100 dage med Enhedslisten" er ifølge partiet selv 100 procent finansieret og tiltagene realisérbare. Victoria Velasquez mener, at den skal vise vælgerne, at Enhedslisten er et parti med visioner, der ikke kun drømmer eller er til for at trække Socialdemokratiet til Venstre.

I de seneste vælgermålinger er partiet næststørst på venstrefløjen med omkring 9,5 procent af stemmerne.

- Det forpligter, siger hun til tilhørerne i lokalet.

Store sko at fylde

Victoria Velasquez får selv sin sag for, hvis hun skal skabe lige så gode resultater som sin forgænger. Den tidligere nummer ét for Enhedslisten i Storkreds Fyn var partiets politiske ordfører, Pernille Skipper.

Ved det kommende folketingsvalg bliver Skipper opstillet i København som erstatning for Johanne Schmidt Nielsen, der udgår på grund af partiets rotationsprincip.

Det er det, der har givet plads til Victoria Velasquez og det, der gør, at hun nu skal forsøge at løfte arven fra et af partiets mest profilerede kandidater, der tilmed trak over 11.000 stemmer ved folketingsvalget i 2015.

- Det bliver rigtig spændende. Jeg er blevet taget godt imod lokalt, og derudover er der meget sparring fra Christiansborg. Det er en stor mundfuld, men vi er i gang med at lægge nogle planer, så vi bliver helt klar til valget, fortæller Victoria Velasquez.

- Mange ting har et vigtigt lokalperspektiv, men andre ting er også vedkommende på nationalt plan. Så derfor er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg godt kan bruges på Fyn, selvom jeg er fra København.

Folketingsvalget skal holdes senest 17. juni 2019. Ifølge Victoria Velasquez er der godt gang i planerne for hendes valgkamp.

BLÅ BOG: Victoria Velasquez 26 år

Bosiddende i København

Kandidat i arbejdslivsstudier og socialvidenskab ved Roskilde Universitet

Tidligere aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og HK

Ansat i HK, hvor hun underviser tillidsrepræsentanter i faglig organisering

Valgt som nummer ét i Storkreds Fyn for Enhedslisten

