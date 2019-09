Vidne så indbrudstyv stjæle computer - og så fulgte han efter ham

En 39-årig mand fra det centrale Nyborg så tidligt lørdag morgen, hvordan en anden mand knuste en rude med en sten i en ejendomsmæglerforretning i Adelgade.

Indbrudstyven kom ud af forretningen med en computer i hånden, og så fulgte vidnet efter og tilkaldte samtidig politiet klokken 05.22. Det oplyser vagtchef Anders Furbo Therkelsen fra Fyns Politi.

Selv om vidnet mistede gerningsmanden af syne, lykkedes det politiet at finde frem til ham ud fra vidnets beskrivelse. Kort efter blev han anholdt.

Sigtet for hærværk og indbrud

Det viser sig, at indbrudstyven - en 34-årig udenlandsk mand - også er mistænkt for at have knust en rude i en personbil i Vestervoldgade samt knust en rude i en anden butik i samme gade i Nyborg.

Den 34-årige mand er dermed sigtet for to gange hærværk og indbrud. Han blev taget med til afhøring på politigården i Odense.

Det er nu op til retten at afgøre, hvad der skal ske med manden.